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Estadão

Argentina suspende voos de Europa, EUA e China por coronavírus

Voos internacionais estão suspensos por 30 dias. País registrou primeira morte em decorrência do vírus na América Latina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 22:35

Publicado em 12 de Março de 2020 às 22:35

A Argentina resolveu nesta quinta-feira, 12, suspender por 30 dias voos internacionais provenientes das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus. No país vizinho ao Brasil, já houve uma morte no último fim de semana, a primeira da América Latina, e três registros de transmissão local. O governo também declarou emergência sanitária por um ano, apesar de não terem sido suspensas as aulas em nível nacional.
Data: 12/03/2020 - Profissional que atua em laboratório com placa do coronavírus. Freepik Crédito: Freepik
Um decreto do presidente Alberto Fernández foi divulgado pela imprensa local. Com a nova medida, ficam suspensos os pedidos de admissão como residentes temporários de estrangeiros que se encontrem fora do país e venham da União Europeia, China, Coreia do Sul, Irã, Japão, Estados Unidos e Grã-Bretanha. A regra inclui imigrantes, atletas, cientistas, estudantes artistas e religiosos. No total, a Argentina já tem 31 infectados pela doença.
Jujuy e Misiones, províncias no norte do país, já suspenderam as aulas. En Chaco, no nordeste argentino, onde foram registrados os casos de contágio local, quatro locais a 400 quilômetros da fronteira do Paraguai ficaram isolados desde quarta-feira, 11 de forma preventiva, até a liberação de resultado de 18 amostras estudadas. (Com agências internacionais)

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