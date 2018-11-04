Argentina apreende armas do Comando Vermelho

Mais de 300 armas de guerra e uma grande quantidade de munição foram apreendidas pelas forças de segurança da Argentina anteontem (2). De acordo com informações do jornal La Nación, o Comando Vermelho (CV) seria o comprador do arsenal, proveniente dos Estados Unidos.

Parte das armas foi encontrada em imóveis localizados em Campana, uma cidade que fica perto de Buenos Aires. Quatro suspeitos foram presos.