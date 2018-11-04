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TRÁFICO

Argentina apreende armas do Comando Vermelho

Facção receberia mais de 300 armas de guerra que vinham dos Estados Unidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2018 às 14:45

Publicado em 04 de Novembro de 2018 às 14:45

Mais de 300 armas de guerra e uma grande quantidade de munição foram apreendidas pelas forças de segurança da Argentina anteontem (2). De acordo com informações do jornal La Nación, o Comando Vermelho (CV) seria o comprador do arsenal, proveniente dos Estados Unidos.
Parte das armas foi encontrada em imóveis localizados em Campana, uma cidade que fica perto de Buenos Aires. Quatro suspeitos foram presos.
Empresas-fantasma instaladas no país sul-americano vizinho seriam usadas para possibilitar a chegada do armamento ao Rio de Janeiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
Local marcado pelo Comando Vermelho é invadido pelo BOPE, na Penha

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