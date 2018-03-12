Arábia Saudita passa a emitir vistos para turistas em abril

Governos dos Estados Unidos e Reino Unido recomendam atenção redobrada, já que o país sofre constantes ameaças de ataques terroristas ou de mísseis rebeldes do Iêmen Crédito: GLady/Pixabay

Um dos países mais fechados do mundo, a Arábia Saudita começará a emitir vistos para turistas a partir de 1º de abril. O documento será expedido inclusive para mulheres maiores de 25 anos e permitirá a entrada uma vez em 30 dias. Até então, estrangeiros eram autorizados a entrar na Arábia Saudita apenas para atividades religiosas ou empresariais ou nas chamadas visitas pessoais.

Há algumas restrições para obter o visto. Mulheres com menos de 25 deverão estar acompanhadas do marido ou de um parente do sexo masculino. O documento só será concedido a grupos de no mínimo quatro pessoas. E todas as autorizações serão avalizadas pela Comissão Saudita de Turismo e Patrimônio Nacional, o que significa, na prática, que a viagem precisará ser realizada por meio de uma agência registrada no país.

A decisão de abrir as portas ao turismo convencional, em um país que recebe milhões de visitantes durante a peregrinação à Meca, teve direito até a uma espécie de test-drive. No início do ano, estrangeiros foram convidados a participar do Festival de Camelos, que reuniu 600 mil espectadores. O evento terá nova edição em 2019 e a expectativa das autoridades de turismo sauditas é que esse número seja ainda maior.

Quem quiser se aventurar pela Arábia Saudita encontrará uma série de atrações. Além da capital, Ryad, com um perfil cada vez mais semelhante ao de Dubai; é possível conhecer o cânion de Jabal Fihrayn e Diriyah, a primeira capital saudita. Ou visitar Mada'in Saleh, uma cidade de 2.000 anos, com edifícios esculpidos em rocha sólida, que lembra muito Petra, na vizinha Jordânia. As Montanhas Sarawat, perto da fronteira com o Iêmen, com suas casas de torres de pedra também prometem atrair muitos turistas. Há ainda uma série de resorts no Mar Vermelho que, hoje, recebem apenas os nativos, mas que, em breve, estarão abertos também aos estrangeiros.

Viajar pela Arábia Saudita, porém, requer uma série de cuidados. Os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido recomendam atenção redobrada, já que o país sofre constantes ameaças de ataques terroristas ou de mísseis rebeldes do Iêmen. Bebidas alcoólicas são rigorosamente proibidas, ao contrário de Dubai, não se pode beber sequer nos hotéis.