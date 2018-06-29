Arábia Saudita abre investigação por 'uso de roupa indecente'

Jornalista saudita Shireen al-Rifaie Crédito: Reprodução

As autoridades sauditas anunciaram na quarta-feira (27) a abertura de uma investigação contra uma jornalista de uma rede de televisão de Dubai acusada de usar "roupa indecente" durante uma reportagem realizada na rua.

Shireen al-Rifaie, uma jornalista saudita do canal de televisão Al Aan TV, fez uma reportagem em uma rua de Riad vestida com uma calça pantalona branca, uma abaia da mesmo cor e um vestido longo com um pequeno decote. Ela usava véu, mas seu seu cabelo podia ser visto acima da testa e nas laterais do rosto.

As imagens provocaram numerosos protestos de conservadores que utilizaram a hashtag "mulher nua dirige em Riad" nas redes sociais.

Após as críticas suscitadas no reino saudita ultraconservador, as autoridades anunciaram que a agência que fiscaliza os meios de comunicação audiovisuais havia aberto uma investigação contra a jornalista, acusada de ter "violado as regras e costumes" locais ao vestir "roupa indecente" durante a gravação de sua reportagem sobre a conquista das mulheres sauditas do direito de dirigir.