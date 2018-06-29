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Vestimentas

Arábia Saudita abre investigação por 'uso de roupa indecente'

Vestido de jornalista Shireen al-Rifaie provocou protestos de telespectadores

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 01:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 01:57
Jornalista saudita Shireen al-Rifaie Crédito: Reprodução
As autoridades sauditas anunciaram na quarta-feira (27) a abertura de uma investigação contra uma jornalista de uma rede de televisão de Dubai acusada de usar "roupa indecente" durante uma reportagem realizada na rua.
Shireen al-Rifaie, uma jornalista saudita do canal de televisão Al Aan TV, fez uma reportagem em uma rua de Riad vestida com uma calça pantalona branca, uma abaia da mesmo cor e um vestido longo com um pequeno decote. Ela usava véu, mas seu seu cabelo podia ser visto acima da testa e nas laterais do rosto.
As imagens provocaram numerosos protestos de conservadores que utilizaram a hashtag "mulher nua dirige em Riad" nas redes sociais.
> Mulher morre ferida por taça de vidro após vitória da Seleção
Após as críticas suscitadas no reino saudita ultraconservador, as autoridades anunciaram que a agência que fiscaliza os meios de comunicação audiovisuais havia aberto uma investigação contra a jornalista, acusada de ter "violado as regras e costumes" locais ao vestir "roupa indecente" durante a gravação de sua reportagem sobre a conquista das mulheres sauditas do direito de dirigir.
Shireen al-Rifaie negou a acusação, afirmando ao site Ajel que vestia "roupa decente". Segundo o site, a jornalista saiu do país após o início da polêmica.

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