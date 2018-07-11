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Após resgate na Tailândia, médico é informado sobre morte do pai

Richard Harris estava de férias e participou da operação como voluntário

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 11:02
O médico Richard Harris participou do heroico resgate Crédito: Facebook/Reprodução
O pai de um médico australiano que participou da operação de resgate dos 12 meninos de um time de futebol e de seu treinador em uma caverna no Norte da Tailândia, morreu nesta quarta-feira, pouco depois da saída de seu filho do perigoso local onde os jovens ficaram presos por 17 dias.
O anestesista Richard Harris, que fez os exames médicos finais dos meninos e de seu técnico, estava entre os mergulhadores que terminaram com sucesso nesta terça-feira a missão que comoveu o mundo.
De acordo com Andrew Pearce, diretor de serviços clínicos do serviço de resgate MedSTAR, o pai do médico faleceu na cidade de Adelaide, na Austrália Meridional, depois que todos saíram da caverna. Não foi informado, porém, a causa de morte nem a idade dele.
 Foi um choque totalmente inesperado  disse Pearce a repórteres.  Harry colocou a missão em primeiro lugar. Agora ele tem que vir para lidar com o que aconteceu da noite para o dia. Ele deu tudo de si e depois descobriu as tristes notícias sobre seu pai, que é seu melhor amigo. Isso é realmente muito difícil.
O primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull, em um vídeo que divulgou sobre uma conversa com Harris, ofereceu suas condolências e parabéns pelo sucesso do resgate.
 Não se preocupe  Harris disse em resposta.  Os grandes heróis são as crianças e os quatro integrantes da Marinha Tailandesa que cuidam deles. Eles são os meninos mais fortes que eu já tive o privilégio de conhecer.
A polícia australiana disse à "Reuters" que Harris se recusou a falar com a mídia e dirigiu pedidos de comentários ao departamento de relações exteriores do país, que não respondeu imediatamente às perguntas.
Os Javalis Selvagens, com idade entre 11 e 16 anos, e seu técnico de 25 anos ficaram presos em em uma caverna na província de Chiang Rai desde o último 23 de junho enquanto exploravam um complexo de cavernas.
Uma chuva torrencial inundou as passagens e impediu que eles saíssem, mas mergulhadores britânicos os encontraram, na segunda-feira da última semana, famintos e amontoados na escuridão de uma câmara parcialmente inundada a vários quilômetros da entrada.
Harris desempenhou um papel fundamental no esforço de resgate montado depois de dias estrategizando como tirar os garotos, avaliando sua aptidão para a perigosa jornada de volta para o exterior. O médico, que estava de férias na Tailândia, decidiu ser um voluntário da operação para retirar os jovens de dentro da caverna, onde chegou a ficar por três dias.
 Seu exclusivo conjunto de habilidades como médico especialista e sua vasta experiência como mergulhador de cavernas foram fundamentais para o sucesso desta operação  disse Alex Rubin, da Força de Defesa Australiana, a repórteres em Chiang Rai.
 

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