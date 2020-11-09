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Ex-presidente

Após refúgio, Evo Morales cruza a fronteira e retorna à Bolívia

Após renunciar, pressionado pelas Forças Armadas e manifestações populares, Evo passou um mês no México e quase 11 meses na Argentina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:56

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:56

Evo Morales renuncia à Presidência da Bolívia
Evo Morales renuncia à Presidência da Bolívia Crédito: Divulgação
O ex-presidente Evo Morales cruzou a ponte que liga a Argentina à Bolívia, em La Quiaca, na manhã desta segunda-feira (9), e retornou ao seu país quase um ano após renunciar.
Evo caminhou pela ponte ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández, que concedeu refúgio ao líder indígena nos últimos 11 meses. Do lado boliviano, em Villazón, a multidão o recebeu com euforia.
Muitas pessoas levavam bandeiras da Bolívia e a 'wiphala', símbolo dos povos indígenas do altiplano.
Pouco antes, Evo e Fernández fizeram breves discursos de despedida. "O irmão Alberto salvou a minha vida", disse o ex-presidente. Afirmou também que "sabia que ia voltar à Bolívia", mas não imaginava que fosse "tão cedo", e celebrou, outra vez, a posse do novo presidente, seu afilhado político Luis Arce.
Evo disse não ter se sentido sozinho na Argentina e agradeceu a militância, que, durante o período exilado, enviou alimentos e outros suprimentos. "Só vou sentir falta da carne", afirmou, rindo.
Fernández, por sua vez, disse que Evo foi alvo de "uma grande injustiça" e que o boliviano era um exemplo. "Por ter feito um governo para todos, em que foi possível redistribuir as riquezas do país e diminuir a pobreza", afirmou o líder argentino. "Por isso, incomodou alguns, que não podiam suportar a ideia de ter um presidente boliviano que se parecia com o povo boliviano."
Também cruzaram a fronteira o ex-vice-presidente da Bolívia Álvaro García Linera, além de assessores e militantes acompanhavam Evo na Argentina. García Linera, porém, participa do ato apenas de modo simbólico, já que fixou residência em Buenos Aires e seguirá no país dando aulas em duas universidades.
Na Bolívia, Evo inicia agora uma jornada que passará por várias localidades, onde estão preparadas festas de recepção. Com mais de 800 carros, a caravana chegará a Chimoré, em Cochabamba, onde, diz o ex-presidente, pretende morar.
O indígena atuou na região como sindicalista por muitos anos e vem afirmando que vai se dedicar dedicar à agricultura e à formação de jovens líderes. Também afastou a possibilidade de se envolver com política, e o novo presidente, Luis Arce, afirmou que o padrinho não terá cargos no governo.
Após renunciar, pressionado pelas Forças Armadas e manifestações populares, Evo passou um mês no México e quase 11 meses na Argentina, onde viveu primeiro no bairro de Colegiales, em Buenos Aires, e depois em Liniers e Martínez, na Província de Buenos Aires.

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