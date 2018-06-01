Após promessa, Venezuela liberta 39 presos políticos

Bandeira da Venezuela Crédito: Reprodução/Flickr

Autoridades da Venezuela cumpriram nesta sexta-feira (1) a promessa sugerida pelo presidente Nicolás Maduro na noite anterior de libertar ativistas considerados presos políticos pela oposição. Na quinta-feira (31), o ministro das Comunicações, Jorge Rodríguez, disse à emissora Telesur que o governo vai conceder "benefícios processuais" a detentos que tenham cometido crimes de "violência política".

Ao todo, 39 presos, entre eles, o ex-prefeito de San Cristobal, Daniel Ceballos, que por trinta dias está proibido de deixar o país, conceder entrevistas a veículos de comunicação ou manifestar-se nas redes sociais.

O procurador-geral Tarek William Saab disse na quinta-feira (31) que a lista dos que estão sob revisão é "ampla e importante", sem citar nomes. Em negociações anteriores, os opositores já haviam apresentado uma lista de prisioneiros como uma das principais exigências para cumprimento do governo.

O governo venezuelano busca "virar a página da violência política", disse Rodriguez, após Maduro se reunir com quatro governadores da oposição. Ele indicou que uma comissão da verdade começou a revisar casos dos presos.

"O governo bolivariano está na melhor disposição para o diálogo franco, sincero e construtivo", publicou no Twitter o presidente chavista. "As portas estão abertas para quem optar pelo caminho da paz e da reconciliação".

O assunto foi ponto de conflito durante negociações entre governo e oposição. Em reunião na quinta-feira, a líder da oposição Laidy Gómez disse que o debate se concentrou em acabar com a perseguição política.

Na esteira da vitória de Maduro, que foi reeleito em 20 de maio, o presidente se encontrou com o enviado do Vaticano, um senador americano e líderes da oposição. O pleito, que concedeu ao chefe de Estado um novo mandato de seis anos, foi boicotado pelos opositores e tem sofrido duras repreensões internacionais. No início desta semana, Henri Falcón, dissidente do chavismo que terminou a eleição presidencial em segundo lugar, entrou com pedido no Tribunal Supremo de Justiça, controlado por chavistas, para impugnar a vitória de Maduro por supostas irregularidades no processo eleitoral.

Uma das promessas do presidente foi unir o país polarizado politicamente. O governo da Venezuela libertou Joshua Holt no último sábado, cidadão americano que estava detido há dois anos em Caracas, sem direito a julgamento. Os chavistas o acusaram de espionagem e armazenamento de armas.