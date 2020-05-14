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Ativista

Após pedido de prefeito, Greta Thunberg grava vídeo em apoio à Amazônia

'Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica', diz Greta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 19:21

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 19:21

Greta Thunberg
Greta Thunberg, ativista Crédito: Reprodução/Instagram
A sueca Greta Thunberg e outros jovens ativistas ambientais ligados ao movimento Fridays For Future gravaram um vídeo pedindo ajuda internacional a Manaus e à Amazônia contra a pandemia do novo coronavírus.
"Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica", diz Greta. "A consequência da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta amazônica serão globais."
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A iniciativa é uma resposta a um vídeo do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), pedindo ajuda à ativista sueca. Via comunicado, ele agradeceu a resposta.
"O agravamento da pandemia da Covid-19 no Amazonas pode acarretar recessão da economia, gerando fome e miséria, e fazendo com que a população chegue ao extremo de avançar sobre a floresta para sobreviver", diz o prefeito.

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