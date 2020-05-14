Após pedido de prefeito, Greta Thunberg grava vídeo em apoio à Amazônia

Greta Thunberg, ativista Crédito: Reprodução/Instagram

A sueca Greta Thunberg e outros jovens ativistas ambientais ligados ao movimento Fridays For Future gravaram um vídeo pedindo ajuda internacional a Manaus e à Amazônia contra a pandemia do novo coronavírus.

"Manaus é o coração do que você conhece como a floresta amazônica", diz Greta. "A consequência da morte dos povos da Amazônia e da destruição da floresta amazônica serão globais."

O nosso apelo para que as grandes nações ajudem Manaus - capital da Amazônia - a enfrentar a pandemia ganha ainda mais força com o apoio do movimento @Fridays4future, encabeçado pela ativista ambiental sueca @GretaThunberg. pic.twitter.com/vpj2I3I3dV — Arthur Virgílio Neto (@Arthurvneto) May 14, 2020

A iniciativa é uma resposta a um vídeo do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB), pedindo ajuda à ativista sueca. Via comunicado, ele agradeceu a resposta.