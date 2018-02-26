Após novos ataques na Síria, ONU e UE exigem trégua imediata

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres Crédito: Reprodução/YouTube

Ao menos 25 civis, incluindo sete menores de idade, morreram em um bombardeio contra o Estado Islâmico (EI) na região leste da Síria, anunciou nesta segunda-feira a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Confrontos no país foram registrados apesar do cessar-fogo de 30 dias já em vigor implementado pelo Conselho de Segurança da ONU no sábado.

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou nesta segunda-feira que a trégua temporária deve ser aplicada "imediatamente" para interromper os ataques em diferentes regiões do país, sobretudo em Ghouta Oriental, reduto de opositores cercado pelo regime do presidente Bashar al-Assad no subúrbio da capital síria Damasco. As forças do governo sírio iniciaram em 18 de fevereiro uma intensa campanha aérea contra a região, prelúdio segundo a imprensa estatal síria de uma ofensiva terrestre para reconquistar este território de 100 quilômetros quadrados, que fica próximo a Damasco. Desde então, os ataques deixaram mais de 500 mortos.

 Espero que esta resolução seja aplicada imediatamente para tornar possível prestar imediatamente ajuda e serviços humanitários  declarou Guterres, ao comentar o texto aprovado no sábado pelo Conselho de Segurança.  Ghouta Oriental, em particular, não pode esperar. Já é hora de acabar com este inferno  insistiu.

Além dele, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Federica Mogherini, também defendeu a aplicação imediata da trégua de 30 dias na Síria para permitir a entrega de ajuda humanitária e as retiradas médicas. A campanha do regime, apoiado militarmente por Moscou, tem uma grande violência, inclusive para um país devastado desde 2011 por um conflito que deixou 340.000 mortos.

 A resolução (da ONU) foi um primeiro passo necessário e promissor, mas deve ser imediatamente implementada  disse Mogherini.

MAIS ATAQUES, SEGUNDO O OSDH

Os mortos registrados pelo OSDH nesta segunda-feira morreram nos bombardeios realizados no domingo contra a localidade de Al-Shaafah, que fica em um dos últimos bolsões de de resistência do EI na província de Deir Ezzor, leste da Síria, indicou o OSDH. Al-Shaafah fica ao leste do rio Eufrates, ao norte do ex-reduto jihadista de Bukamal, perto da fronteira com o Iraque.

O OSDH afirmou que os bombardeios foram executados pela coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, que até o momento não fez nenhum comentário. A coalizão apoia as Forças Democráticas Sírias (FDS), uma aliança de milícias curdas e árabes que atua na margem leste do Eufrates. Na margem oeste se encontram as forças governamentais sírias.

Na quinta-feira, o OSDH anunciou a morte em fevereiro de 82 pessoas, em sua maioria vinculadas aos combatentes do EI, vítimas dos bombardeios da coalizão internacional neste bolsão de resistência jihadista no leste da Síria. A coalizão internacional informou que desde o início das operações na Síria e Iraque, em 2014, seus bombardeios provocaram as mortes de pelo menos 841 civis.

MATADOUROS NA SÍRIA

O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou os "matadouros de seres humanos" na Síria, na República Democrática do Congo, em Burundi, Iêmen e Mianmar.

 Ghouta Oriental, as outras áreas cercadas na Síria, Ituri e Kasais na República Democrática do Congo, Taiz no Iêmen, Burundi, o norte de Rakhine em Mianmar se tornaram alguns dos mais prolíficos matadouros de seres humanos nos últimos tempos porque o suficiente não foi feito, de modo rápido e coletivamente, para evitar estes horrores  disse Zeid Ra'ad Al Hussein ao Conselho de Direitos Humanos reunido em Genebra.

Ele acusou os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU de "responsáveis pela continuidade de tantos sofrimentos". Estes países membros permanentes "terão que responder às vítimas caso continuem utilizando seus vetos para bloquear qualquer ação humanitária (...) que reduza os enormes sofrimentos das populações inocentes".