Após escândalo, Facebook dá dicas para evitar fake news

Facebook publica nos jornais dicas sobre como reconhecer fake news no ambiente virtual Crédito: Reprodução/Pixabay

Após o Facebook ser acusado de não cuidar bem dos dados de seus usuários, permitindo que eles fossem usados pela empresa de tencologia Cambridge Analytica para mudar o rumo das eleições americanas de 2016, a empresa está tentando orientar as pessoas quanto às chamadas fake news. No México, a rede social pagou por um anúncio de página inteira em vários jornais proeminentes do país, no qual dava dicas de como reconhecer as chamadas fake news dentro de seu ambiente virtual.

Elegendo dez dicas, o anúncio da companhia destaca "checar a fonte", "observar cuidadosamente a URL" e "não confiar na manchete". A empresa está trabalhando com a coalizão jornalística chamada First Draft para encontrar formas fáceis de auxiliar os usuários na detecção de notícias mentirosas e feitas sob medida para alterar o resultado das eleições.

As fake news, ou notícias falsas, foram amplamente utilizadas nas eleições presidenciais americanas de 2016 e mostravam associações mentirosas de candidatos com pessoas ou políticas públicas. Após diversas críticas sobre o uso da rede social para fins que se destinavam apenas à propagação de boatos, o Facebook resolveu diminuir, no início do ano, o alcance de publicações relacionadas a notícias.

Na índia, o ministro da Tecnologia alertou contra qualquer uso indevido de redes sociais nas eleições; o país deve realizar uma eleição nacional em 2019 e vários estados elegerão novos candidatos neste ano e no próximo.

"Abuso de redes sociais, incluindo o Facebook, não pode afetar a justiça das eleições. Com os recente roubo de dados do Facebook, que meu alerta seja ouvido do outro lado do Atlântico, na Califórnia. Qualquer tentativa de usar mídias sociais para propósitos escusos, incluindo o Facebook para influenciar o processo eleitoral da índia por meios indesejados, não será tolerado", disse o ministro Ravi Shankar Prasad a repórteres.

O Facebook disse que Prasad levantou várias questões importantes e a empresa agradece sua atenção ao esse assunto. "Continuaremos a nos engajar com o governo sobre este assunto. Estamos comprometidos em aplicar vigorosamente nossas políticas para proteger as informações das pessoas e tomaremos todas as medidas necessárias para que isso aconteça", afirmou a companhia em um comunicado.