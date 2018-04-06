Após desentendimento, rainha da Espanha é vaiada em Madri

Sofia (de frente) discute com Letizia, observada de longe pelo rei emérito Juan Carlos e o atual monarca, Felipe VI Crédito: Reprodução

Ao comparecer a uma conferência sobre saúde em Madri nesta quinta-feira (5), a rainha da Espanha, Letizia, foi recebida com vaias, além de ser chamada de "antipática" por um grupo de pessoas. A recepção pouco comum desde que a ex-apresentadora de TV entrou para a família real espanhola veio depois da divulgação de um vídeo em que aparece impedindo que a rainha emérita Sofía, mãe do rei Felipe VI, tirasse fotos acompanhada das netas, as princesas Leonor e Sofía, durante a missa de Páscoa em Palma de Maiorca, no último domingo. O vídeo viralizou, expôs desavenças dentro da Casa Real e mexeu com uma figura pela qual os espanhóis têm simpatia.

Nesta quinta-feira (5), em seu primeiro evento público desde a missa, Letizia assistiu à conferência sobre o tratamento de pessoas com deficiência, em Madri, onde foi recebida pela ministra da Saúde, Dolors Montserrat. A mulher de Felipe VI, ao sair do carro, cumprimentou as pessoas e foi ouvida dizendo:

"Bom dia, obrigada".

Foi quando as hostilidades começaram. A rainha entrou no veículo sem esboçar reação. A sede da Faculdade de Medicina na Plaza de las Cortes de Madri, foi cercada por repórteres, que lutavam para obter a primeira imagem da rainha após a controvérsia.

Inma Aguilar, uma das melhores amigas de Letizia, afirmou que ela se sente confusa depois do episódio e que tomou a atitude divulgada no vídeo porque se preocupa com os registros feitos das filhas.

"Ela está um pouco desolada, porque está muito comprometida com o cuidado da sua imagem e de suas filhas. Ela se importa com quem faz as fotos das crianças. É uma mãe, e foi uma reação maternal".

DETERIORAÇÃO CRESCENTE

Segundo a imprensa espanhola, o clima entre as duas rainhas vem progressivamente se deteriorando. De acordo com o jornal "El País", com a ascensão de Felipe ao trono depois da abdicação do pai, Juan Carlos, as duas teriam entrado em disputas pouco conhecidas do público, apesar de costumarem demonstrar cordialidade durante eventos.

A família real grega se pronunciou sobre o caso. A princesa Marie-Chantal Miller, prima do rei Felipe e esposa do príncipe Pavlos, criticou Letizia:

"Nenhuma avó merece esse tratamento. Isso é muito desagradável! Ela mostrou sua verdadeira cara".

Curiosamente, Sofia foi um dos principais apoios de Letizia Ortiz quando Felipe, então o príncipe herdeiro, resolveu se casar com a jornalista, em 2003. Após a abdicação e com a chegada das netas, Leonor e Sofía, o cenário mudou, conta "El País".

Os reis eméritos e os reis da Espanha vivem no Palácio de la Zarzuela, mas em aposentos separados a um quilômetro de distância. Logo Sofía foi comunicada que suas visitas alteravam a rotina das meninas. Felipe, tentando apaziguar, passou a levar as filhas para visitar os avós às sextas-feiras.

Paralelamente, a presença da mãe de Letizia no palácio aumentou. Sempre que a rainha viaja, é Paloma Rocasolano quem fica com as princesas, embora haja funcionárias contratadas.