Após ataque, jornal faz tributo às vítimas: 'Hoje estamos sem palavras'

Atirador matou cinco quatro jornalistas e uma assistente de vendas na redação do jornal "The Capital Gazette" Crédito: Twitter (@capgaznews) / Reprodução

A edição do jornal "The Capital Gazette" desta sexta-feira foi direcionada para prestar homenagens às vítimas do ataque a tiros que deixou pelo menos cinco mortos e outros dois feridos na redação, em Annapolis, capital do estado de Maryland, nos EUA, nesta quinta-feira. A primeira página traz a manchete: "Cinco mortos no The Capital", com as fotos dos profissionais que morreram: Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith, Wendi Winters.

Segundo a polícia local, o autor do crime foi preso e submetido a interrogatório. Autoridades vasculharam em busca de possíveis explosivos e afirmaram que o atirador  que processara o jornal em 2012 alegando difamação  teria carregado uma bomba não detonada. O episódio foi o 195º ataque a tiros em massa no país somente em 2018, que já somam 256 mortos, segundo o site "Mass Shooting Tracker".

O perfil do jornal no Twitter publicou a página de opinião do jornal desta sexta-feira, deixada praticamente toda em branco, exceto pelos nomes dos quatro jornalistas e uma assistente de vendas que não resistiram e uma justificativa que expressa o sentimento claro que uma situação como esta provocaria.