Aos 113 anos, morre o homem mais velho do mundo

O espanhol Francisco morreu aos 113 anos Crédito: Reprodução

O espanhol Francisco Núñez Oliveira, considerado o homem mais velho do mundo, morreu nesta segunda-feira aos 113 anos, em Badajoz. A causa da sua morte não foi revelada, mas a filha dele garantiu que tinha boa saúde. Ele deixa quatro filhos, nove netos e 15 bisnetos.

"É uma tristeza para a aldeia e para o mundo inteiro. Nos últimos anos, ele significou muito para nós, representou nossa aldeia e ajudou a sermos conhecidos e amados", disse Antonio Carmena, prefeito de Bienvenida, vila onde Francisco Núñez Olivera morava.

De acordo com a filha do espanhol, Antonia, seu pai estava com a "saúde boa" e raramente sofria dores ou adoecia.

Em uma entrevista ao jornal espanhol "El Mundo", em 2015, Marchena, como Francisco Núñez Olivera era chamado, disse que, apesar de todos os seus amigos estarem mortos, gostaria de viver mais alguns anos. "Eu sei que sou velho, mas não me sinto velho", confessou.