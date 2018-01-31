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Espanha

Aos 113 anos, morre o homem mais velho do mundo

De acordo com a filha do espanhol, Antonia, seu pai estava com a 'saúde boa' e raramente sofria dores ou adoecia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2018 às 00:22

Publicado em 31 de Janeiro de 2018 às 00:22

O espanhol Francisco morreu aos 113 anos Crédito: Reprodução
O espanhol Francisco Núñez Oliveira, considerado o homem mais velho do mundo, morreu nesta segunda-feira aos 113 anos, em Badajoz. A causa da sua morte não foi revelada, mas a filha dele garantiu que tinha boa saúde. Ele deixa quatro filhos, nove netos e 15 bisnetos.
"É uma tristeza para a aldeia e para o mundo inteiro. Nos últimos anos, ele significou muito para nós, representou nossa aldeia e ajudou a sermos conhecidos e amados", disse Antonio Carmena, prefeito de Bienvenida, vila onde Francisco Núñez Olivera morava.
De acordo com a filha do espanhol, Antonia, seu pai estava com a "saúde boa" e raramente sofria dores ou adoecia.
Em uma entrevista ao jornal espanhol "El Mundo", em 2015, Marchena, como Francisco Núñez Olivera era chamado, disse que, apesar de todos os seus amigos estarem mortos, gostaria de viver mais alguns anos. "Eu sei que sou velho, mas não me sinto velho", confessou.
Agora o título de homem mais velho do mundo passou para o japonês Masazou Nonaka, que possui 112 anos e 189 dias de idade.

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