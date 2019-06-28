  Ao vivo: ministros detalham acordo entre Mercosul e União Europeia
Relações internacionais

Ao vivo: ministros detalham acordo entre Mercosul e União Europeia

O livre comércio deve causar impacto no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro de US$ 87,5 bilhões em 15 anos

28 jun 2019 às 19:12
Acordo entre União Européia e o Mercosul Crédito: Divulgação | Ministério das Relações Exteriores
Após 20 anos de negociações, Mercosul e União Europeia fecharam nesta sexta-feira (28) um acordo de livre comércio. De acordo com o Ministério da Economia, o acordo deve causar impacto no Produto Interno Bruto (PIB, soma de todos os bens e serviços produzidos no país) brasileiro de US$ 87,5 bilhões em 15 anos. O anúncio oficial ocorre em Bruxelas, na Bélgica, onde ministros brasileiros e europeus estão reunidos desde ontem.
Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro, que está no Japão para a reunião de Cúpula do G20, destacou que o acordo cumpre a promessa de que o Brasil fará comércio com todo o mundo, “sem viés ideológico”. No Twitter, o presidente destacou que, juntos, Mercosul e UE representam um quarto da economia mundial e afirmou que os produtores brasileiros terão acesso a um enorme mercado.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, concedem entrevista coletiva direto de Bruxelas para falar sobre a conclusão do acordo entre os blocos econômicos.

