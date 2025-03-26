'Ao contrário dos casos de Trump, Justiça agiu rápido contra Bolsonaro'; veja repercussão internacional

Imagens dos ataques de 8 de janeiro foram exibidos no segundo dia de julgamento Crédito: Antonio Augusto/STF

O jornal espanhol El País destacou que o fato de um ex-mandatário brasileiro enfrentar um processo criminal não é algo exatamente novo - "o que é inédito é que se sente no banco dos réus por golpismo".

O americano The New York Times caracterizou o processo que culminou na decisão desta quarta como "um esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro pelas acusações de que tentou efetivamente desmantelar a democracia brasileira ao orquestrar um amplo plano para levar a cabo um golpe".

E pontuou que a investigação "revelou o quão perto o Brasil chegou de voltar a uma ditadura militar quase quatro décadas depois de construir uma história como democracia moderna".

A agência Reuters comparou a situação à do presidente americano, Donald Trump.

"Em contraste com a variedade de processos criminais que envolveram Trump, os tribunais e investigadores brasileiros se moveram rapidamente contra Bolsonaro, ameaçando encerrar sua carreira política e fraturar o movimento de direita que ele construiu na última década."

O britânico The Guardian noticiou a decisão como um episódio que deixa Bolsonaro "passível de encarar um esquecimento político e uma possível pena de mais de 40 anos de prisão".

O texto destaca falas do ministro Alexandre de Moraes que descreveram a invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023 como uma "verdadeira guerra campal", uma "violência selvagem" e uma "tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito".