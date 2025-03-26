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'Ao contrário dos casos de Trump, Justiça agiu rápido contra Bolsonaro'; veja repercussão internacional

Julgamento da denúncia contra o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado foi noticiada por diferentes veículos na Europa, Estados Unidos e América Latina

Publicado em 26 de Março de 2025 às 14:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 mar 2025 às 14:44
Imagem BBC Brasil
Imagens dos ataques de 8 de janeiro foram exibidos no segundo dia de julgamento Crédito: Antonio Augusto/STF
O resultado do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) da denúncia que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado nesta quarta-feira (26/03) foi noticiada pela imprensa de diferentes países.
O jornal espanhol El País destacou que o fato de um ex-mandatário brasileiro enfrentar um processo criminal não é algo exatamente novo - "o que é inédito é que se sente no banco dos réus por golpismo".
O americano The New York Times caracterizou o processo que culminou na decisão desta quarta como "um esforço significativo para responsabilizar Bolsonaro pelas acusações de que tentou efetivamente desmantelar a democracia brasileira ao orquestrar um amplo plano para levar a cabo um golpe".
E pontuou que a investigação "revelou o quão perto o Brasil chegou de voltar a uma ditadura militar quase quatro décadas depois de construir uma história como democracia moderna".
A agência Reuters comparou a situação à do presidente americano, Donald Trump.
"Em contraste com a variedade de processos criminais que envolveram Trump, os tribunais e investigadores brasileiros se moveram rapidamente contra Bolsonaro, ameaçando encerrar sua carreira política e fraturar o movimento de direita que ele construiu na última década."
O britânico The Guardian noticiou a decisão como um episódio que deixa Bolsonaro "passível de encarar um esquecimento político e uma possível pena de mais de 40 anos de prisão".
O texto destaca falas do ministro Alexandre de Moraes que descreveram a invasão e depredação dos prédios dos três poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023 como uma "verdadeira guerra campal", uma "violência selvagem" e uma "tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito".
A decisão do Supremo também foi noticiada pelo argentino La Nación, pelo mexicano El Universal e pelo colombiano El Tiempo.

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