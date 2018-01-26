Anúncio gera polêmica ao comparar corpo de mulheres com um barril

Anúncio compara o corpo de mulheres com um barril Crédito: Reprodução/Twitter

O anúncio de uma academia de ginástica em Colombo, capital do Sri Lanka, provocou polêmica ao comparar o corpo de mulheres com um barril. Internautas compartilharam em redes sociais a imagem exposta em um outdoor, acusando a peça de sexista e de ridicularizar o corpo feminino.

 O anúncio não tem nada de diferente do uso sexista da mulher típico da indústria publicitária, que vende tudo, de carros a perfumes, sexualizando a mulher e seu corpo  disse a ativista Marisa de Silva, à BBC.  Mas este anúncio também ridiculariza o corpo por ditar às mulheres a forma ideal.

Nas redes, muitos pediram o boicote da academia. Em comunicado publicado no Facebook, a Osmo afirmou que o anúncio fazia parte de uma campanha de conscientização contra a obesidade no país, pois dados da Organização Mundial da Saúde revelam que uma porcentagem alarmante de mulheres no Sri Lanka estão mais propensas à diabete, ao sobrepeso, à obesidade e à inatividade física.

Nós respeitamos diferentes pontos de vista do público em geral e lamentamos qualquer ofensa que gerada pelo assunto do anúncio, disse a academia. Nós queremos reiterar que não tivemos a intenção de ofender ou insultar qualquer pessoa.

Para tentar minimizar os danos à imagem, a Osmo oferece para qualquer mulher uma avaliação de aptidão física e duas semanas gratuitas. Incomodadas, ativistas procuraram a academia e Harsha de Silva, administradora do bairro de Kotte, onde o outdoor foi exposto.

Eu pedi ao comissário de Colombo a remoção deste anúncio ofensivo. Eu não tolerarei isso em Kotte, disse de Silva, pelo Twitter.