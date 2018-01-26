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Ridicularização

Anúncio gera polêmica ao comparar corpo de mulheres com um barril

Academia é acusada de sexismo no Sri Lanka e outdoor é removido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 12:01

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 12:01

Anúncio compara o corpo de mulheres com um barril Crédito: Reprodução/Twitter
O anúncio de uma academia de ginástica em Colombo, capital do Sri Lanka, provocou polêmica ao comparar o corpo de mulheres com um barril. Internautas compartilharam em redes sociais a imagem exposta em um outdoor, acusando a peça de sexista e de ridicularizar o corpo feminino.
 O anúncio não tem nada de diferente do uso sexista da mulher típico da indústria publicitária, que vende tudo, de carros a perfumes, sexualizando a mulher e seu corpo  disse a ativista Marisa de Silva, à BBC.  Mas este anúncio também ridiculariza o corpo por ditar às mulheres a forma ideal.
Nas redes, muitos pediram o boicote da academia. Em comunicado publicado no Facebook, a Osmo afirmou que o anúncio fazia parte de uma campanha de conscientização contra a obesidade no país, pois dados da Organização Mundial da Saúde revelam que uma porcentagem alarmante de mulheres no Sri Lanka estão mais propensas à diabete, ao sobrepeso, à obesidade e à inatividade física.
Nós respeitamos diferentes pontos de vista do público em geral e lamentamos qualquer ofensa que gerada pelo assunto do anúncio, disse a academia. Nós queremos reiterar que não tivemos a intenção de ofender ou insultar qualquer pessoa.
Para tentar minimizar os danos à imagem, a Osmo oferece para qualquer mulher uma avaliação de aptidão física e duas semanas gratuitas. Incomodadas, ativistas procuraram a academia e Harsha de Silva, administradora do bairro de Kotte, onde o outdoor foi exposto.
Eu pedi ao comissário de Colombo a remoção deste anúncio ofensivo. Eu não tolerarei isso em Kotte, disse de Silva, pelo Twitter.
Então, o outdoor foi coberto por não ter permissão para ser instalado e o conselho municipal permitiu que mulheres usassem o espaço para mostrar uma mensagem contra o sexismo por dois dias, antes dele ser retirado.

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