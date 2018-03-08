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Aço e alumínio

Anúncio de Trump é aguardado com preocupação por governo brasileiro

Ministério só irá tomar posição após pronunciamento de presidente dos EUA

Publicado em 08 de Março de 2018 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 17:27
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Abrão Neto, disse que o governo brasileiro aguarda o detalhamento da decisão dos Estados Unidos sobre a taxação das importações de aço e alumínio em 25% e 10%, respectivamente, preocupado com o impacto da medida nas exportações do Brasil.
Segundo ele, é preciso aguardar o anúncio do presidente Donald Trump - quando será possível saber, por exemplo, se alguns países ficarão de fora das sobretaxas - para tomar uma posição.
"Estamos aguardando, obviamente, com muita preocupação. E uma vez anunciadas essas medidas, o governo vai se manifestar formalmente, sempre buscando construir com os EUA uma solução que leve à não aplicação dessas medidas às exportações brasileiras. Vamos avaliar todas as medidas disponíveis para preservar nossos interesses", disse o secretário.
Trump tratará do assunto nesta quinta-feira (8). O principal argumento do presidente americano é que as indústrias siderúrgicas do país precisam ser protegidas. o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA.
 

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