Anúncio de Trump é aguardado com preocupação por governo brasileiro

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Abrão Neto, disse que o governo brasileiro aguarda o detalhamento da decisão dos Estados Unidos sobre a taxação das importações de aço e alumínio em 25% e 10%, respectivamente, preocupado com o impacto da medida nas exportações do Brasil.

Segundo ele, é preciso aguardar o anúncio do presidente Donald Trump - quando será possível saber, por exemplo, se alguns países ficarão de fora das sobretaxas - para tomar uma posição.

"Estamos aguardando, obviamente, com muita preocupação. E uma vez anunciadas essas medidas, o governo vai se manifestar formalmente, sempre buscando construir com os EUA uma solução que leve à não aplicação dessas medidas às exportações brasileiras. Vamos avaliar todas as medidas disponíveis para preservar nossos interesses", disse o secretário.

Trump tratará do assunto nesta quinta-feira (8). O principal argumento do presidente americano é que as indústrias siderúrgicas do país precisam ser protegidas. o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os EUA.