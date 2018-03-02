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Importação

Anúncio de imposto maior sobre aço faz mercados americanos caírem

Trump informou que, a partir da próxima semana, tarifa sobre este material será de 25%

Publicado em 02 de Março de 2018 às 11:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 11:11
Donald Trump Crédito: Evan Vucci
O anúncio feito pelo presidente Donald Trump nesta quinta-feira de que, a partir da próxima semana, as importações de aço para os EUA pagarão tarifa de 25%, e as de alumínio, de 10% gerou uma reação no mercado financeiro americano, que passou a cair.
O Dow Jones, que chegou a operar em terreno positivo nesta quinta-feira, perdeu mais de 500 pontos após a fala de Trump. Pouco antes das 14h30m (horário local), o índice recuava 2,13%. Já o S&P 500 se desvalorizava em 1,72%.
No Brasil, a taxação deflagrou uma onda de vendas no mercado de ações, levando a Bolsa brasileira para terreno negativo. O Ibovespa, principal índice acionário local, recua 0,63%, aos 84.819 pontos - na máxima, pela manhã, chegou a subir 1,06%.
O Instituto para Gestão de Oferta classificou a proposta de grande erro. O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) elogiou os benefícios para o comércio, enquanto a União Europeia disse que poderia responder na mesma moeda a quaisquer novas tarifas.
 Trump fez o anúncio sobre as tarifas, e ele (o mercado) caiu  disse Donald Selkin, estrategista-chefe de mercado da Newbridge Securities.  Isto elevaria o preço de carros, olhe para as ações da indústria automotiva. Isto aumentaria o preço dos itens que usam aço e alumínio.
A reação do mercado foi desigual. Enquanto empresas industriais no índice de referência despencaram, a U.S. Steel Corp. avançou 7%, e a companhia de produtos de ferro Nucor subiu 3,1%.
As montadoras foram as que registraram as maiores quedas, com Ford e General Motors acrescentando a notícias a perdas que já vinham sofrendo após publicarem vendas fracas.
 Você pôde ver no começo do dia, quando investidores pensavam que o presidente ia ter uma sessão sobre os impostos, o mercado ficou positivo  observou Quincy Krosby, estrategista-chefe de mercado do Prudential Financial.  Todas essas ações que têm aço ou metal, elas subiram. Então, claro, quando ele anunciou as tarifas, você viu o mercado se retrair.

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