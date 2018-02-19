Amigos se disfarçam para tentar assistir a 'Pantera Negra' juntos

Apesar do 'disfarce', amigos tiveram que pagar duas entradas para o cinema Crédito: Reprodução/Twitter

Dois amigos usaram uma tática inusitada para assistir ao filme Pantera Negra no último fim de semana, nos Estados Unidos. Um subiu no ombro do outro e, então, colocaram um sobretudo para tentar parecer uma pessoa só. Logo depois, foram tentar ver o filme pagando apenas uma entrada.

A estratégia não deu certo, já que o funcionário do cinema não permitiu a entrada dos jovens, apesar de ter achado a situação engraçada. O vídeo viralizou e foi compartilhado no Twitter 170 mil vezes.

O lançamento está provocando entusiasmo entre os espectadores africanos, já que o Pantera Negra é o primeiro super-herói africano da Marvel a ter um filme próprio. No filme, o rei T'Challa lidera o reino imaginário de Wakanda, que conseguiu explorar um mineral raro, o vibranium, para se tornar a nação mais desenvolvida e avançada tecnologicamente do mundo.