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'Algo errado não está certo'

Amigos se disfarçam para tentar assistir a 'Pantera Negra' juntos

Os dois se posicionaram um em cima do outro e vestiram um sobretudo para pagar apenas um ingresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 16:04

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 16:04

Apesar do 'disfarce', amigos tiveram que pagar duas entradas para o cinema Crédito: Reprodução/Twitter
Dois amigos usaram uma tática inusitada para assistir ao filme Pantera Negra no último fim de semana, nos Estados Unidos. Um subiu no ombro do outro e, então, colocaram um sobretudo para tentar parecer uma pessoa só. Logo depois, foram tentar ver o filme pagando apenas uma entrada.
A estratégia não deu certo, já que o funcionário do cinema não permitiu a entrada dos jovens, apesar de ter achado a situação engraçada. O vídeo viralizou e foi compartilhado no Twitter 170 mil vezes.
O lançamento está provocando entusiasmo entre os espectadores africanos, já que o Pantera Negra é o primeiro super-herói africano da Marvel a ter um filme próprio. No filme, o rei T'Challa lidera o reino imaginário de Wakanda, que conseguiu explorar um mineral raro, o vibranium, para se tornar a nação mais desenvolvida e avançada tecnologicamente do mundo.
 

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