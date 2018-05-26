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EUA

Americano libertado na Venezuela deve chegar aos EUA neste sábado

Joshua Holt foi preso na Venezuela acusado por armazenar armas de guerra

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 15:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 15:05
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi ao Twitter comemorar a liberação de um cidadão norte-americano, Josh Holt, que estava preso na Venezuela desde 2016. "Boas notícias sobre a libertação do refém americano da Venezuela. Deve aterrissar em Washington D.C. esta noite e estar na Casa Branca, com a sua família, por volta das 19h00. O grande povo de Utah ficará muito feliz", escreveu o mandatário norte-americano.
Ainda na rede social, Trump mandou um recado aos Democratas e criticou a postura de seus opositores em relação à imigração ilegal. "[Vamos colocar] Pressão sobre os democratas para que ponham fim à horrível lei que separa as crianças de seus pais, após eles cruzarem a fronteira e entrarem nos EUA. A [prática de] captura e liberação, sorte e cadeia também devem acabar e devemos continuar construindo o muro", afirmou Trump, para quem os Democratas estão "protegendo" membros de gangues ao não colaborar com as propostas da Casa Branca.

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