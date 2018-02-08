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Feminismo

Aluna responde a atitude machista de professor por meio de trabalho

Alex teve a atitude após um professor mandar que ela 'diminuísse o feminismo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 20:22

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 20:22

Jovem não perdeu tempo e deu uma boa resposta ao professor Crédito: Pixabay
Um professor de arte mandou que Alex Ruth Bertulis-Fernandes, uma de suas alunas, "diminuísse o feminismo". Ela não concordou e deu a resposta em seu trabalho acadêmico seguinte.
"Semana passada, um dos meus professores de arte sugeriu que eu 'diminuísse o feminismo'. Hoje eu lhe mostrei meu novo trabalho", escreveu Alex em seu Twitter juntamente com uma foto de seu trabalho.
A imagem consiste de um botão para regular o volume sobre um fundo cinza. De um lado, lê-se "feminismo feroz" e, do outro, "cumplicidade com a minha própria desumanização".
A atitude de Alex viralizou e contava, até o momento de publicação desta matéria, com mais de 260 mil curtidas. A estudante de arte agradeceu por todo o apoio: "Obrigado por todo o amor mostrado por essa imagem, isso significa muito!".

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