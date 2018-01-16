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Condenação

Alemão conhecido como 'contador de Auschwitz' pede clemência

Oskar Groening, de 96 anos, foi condenado por seu papel na morte de 300 mil pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2018 às 12:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2018 às 12:00

Oskar Groening, conhecido como "contador de Auschwitz", durante julgamento em Lueneburg, na Alemanha, em 2015 Crédito: Reprodução/YouTube
O alemão de 96 anos condenado por seu papel no assassinato de 300 mil pessoas no campo de concentração de Auschwitz durante a ocupação nazista na Polônia apresentou uma apelação por clemência, disse um porta-voz da justiça regional nesta segunda-feira.
Oskar Groening, conhecido como o contador de Auschwitz foi sentenciado a quatro anos de prisão em 2015 por ser cúmplice de assassinatos em Auschwitz. Mas ele  que não matou ninguém diretamente enquanto trabalhava em Auschwitz  não havia começado a cumprir sua sentença devido a um debate sobre sua saúde.
No entanto, em dezembro, um tribunal constitucional da Alemanha decidiu que Groening deveria ser preso, rejeitando os argumentos de seus advogados de que a prisão em idade avançada violaria seu direito à vida.
Promotores disseram que Groening ajudou a sustentar o regime responsável pelo assassinato em massa ao organizar notas bancárias apreendidas nos trens que chegavam trazendo os judeus.
Groening admitiu que era moralmente culpado pelo trabalho realizado em Auschwitz, que incluía enviar as notas bancárias que encontrava na bagagem dos judeus para escritórios da SS em Berlim, onde elas ajudavam a financiar o esforço de guerra nazista.
Christian Lauenstein, o porta-voz do Ministério da Justiça do Estado da Baixa Saxônia onde ocorreu o julgamento em 2015, disse que a apelação de Groening por clemência havia sido repassada aos promotores públicos. E acrescentou: um pedido de clemência não tem efeito de postergação no início do cumprimento da sentença.
O escritório da promotoria pública ainda não se pronunciou. A batalha judicial de Groening foi vista como um dos últimos grandes julgamentos relacionados ao Holocausto, durante o qual cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime de Adolf Hitler.

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