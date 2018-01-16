Alemão conhecido como 'contador de Auschwitz' pede clemência

Oskar Groening, conhecido como "contador de Auschwitz", durante julgamento em Lueneburg, na Alemanha, em 2015 Crédito: Reprodução/YouTube

O alemão de 96 anos condenado por seu papel no assassinato de 300 mil pessoas no campo de concentração de Auschwitz durante a ocupação nazista na Polônia apresentou uma apelação por clemência, disse um porta-voz da justiça regional nesta segunda-feira.

Oskar Groening, conhecido como o contador de Auschwitz foi sentenciado a quatro anos de prisão em 2015 por ser cúmplice de assassinatos em Auschwitz. Mas ele  que não matou ninguém diretamente enquanto trabalhava em Auschwitz  não havia começado a cumprir sua sentença devido a um debate sobre sua saúde.

No entanto, em dezembro, um tribunal constitucional da Alemanha decidiu que Groening deveria ser preso, rejeitando os argumentos de seus advogados de que a prisão em idade avançada violaria seu direito à vida.

Promotores disseram que Groening ajudou a sustentar o regime responsável pelo assassinato em massa ao organizar notas bancárias apreendidas nos trens que chegavam trazendo os judeus.

Groening admitiu que era moralmente culpado pelo trabalho realizado em Auschwitz, que incluía enviar as notas bancárias que encontrava na bagagem dos judeus para escritórios da SS em Berlim, onde elas ajudavam a financiar o esforço de guerra nazista.

Christian Lauenstein, o porta-voz do Ministério da Justiça do Estado da Baixa Saxônia onde ocorreu o julgamento em 2015, disse que a apelação de Groening por clemência havia sido repassada aos promotores públicos. E acrescentou: um pedido de clemência não tem efeito de postergação no início do cumprimento da sentença.