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Manifestações em Berlim

Alemanha: protestos a favor e contra Israel tomam ruas de Berlim

Centenas de pessoas, incluindo proeminentes políticos alemães e membros da comunidade judaica, estão protestando nas ruas de Berlim

Publicado em 01 de Junho de 2019 às 21:52

Publicado em 

01 jun 2019 às 21:52
Berlim Crédito: Divulgação
Centenas de pessoas, incluindo proeminentes políticos alemães e membros da comunidade judaica, estão protestando nas ruas de Berlim em oposição a uma manifestação maior, contrária a Israel.
A polícia da capital alemã de Berlim manteve afastados os protestos concorrentes no sábado.
A manifestação anual de al-Quds - árabe para Jerusalém - contra Israel atraiu mais de mil participantes, com alguns cantando "a Palestina renascerá!" ou "Gaza Livre". Outros balançam bandeiras iranianas.
A agência de notícias alemã DPA informou que o comissário de antissemitismo do governo, Felix Klein; o embaixador israelense na Alemanha, Jeremy Issacharoff; e o principal oficial de segurança de Berlim, Andreas Geisel, participaram da manifestação pró-Israel.
Geisel instou o governo alemão a considerar a proibição da ala política do grupo militante Hezbollah. Alguns no contra-protesto agitavam bandeiras e cartazes israelenses com slogans como "Chegou a hora de transformar o Hamas em homus".

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