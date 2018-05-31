Alemanha considera 'ilegal' reimposição de tarifas de aço e alumínio pelos EUA

O governo da Alemanha considerou que a suspensão da isenção de tarifas de importação de aço e alumínio da União Europeia pelos Estados Unidos é uma medida "ilegal".
Anunciada nesta quinta-feira pela manhã, a medida volta a impor barreira tarifária de 25% sobre as importações de aço e 10% sobre as de alumínio. Além da UE, o México e o Canadá terão de pagar a taxa.
"Esta medida pode provocar uma perigosa espiral de escalada, que vai prejudicar a todos", disse, em nota, a chanceler alemã, Angela Merkel.
Já o ministro de Relações Exteriores alemão, Heiko Maas, disse que a União Europeia "está pronta para reagir com uma contramedida". Fonte: Associated Press.