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PROBLEMA

Alemanha: apagão mantém aviões e passageiros retidos em aeroporto de Hamburgo

O aeroporto internacional de Hamburgo, na Alemanha, suspendeu todos os voos

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 13:27
Aeroporto de Hamburgo chegou a suspender todos os voos Crédito: Pixabay
O aeroporto internacional de Hamburgo, na Alemanha, suspendeu todos os voos devido a uma queda de energia, deixando centenas de passageiros retidos.
A agência de notícias DPA citou a porta-voz do aeroporto de Hamburgo, Stefanie Harder, dizendo que todos foram convidados a deixar o terminal do aeroporto no domingo, enquanto técnicos tentavam consertar o problema.
Harder diz que não sabe por que uma área tão grande do aeroporto foi afetada pela queda de energia, que se acredita ser resultado de um curto-circuito.
O aeroporto de Hamburgo é o quinto maior da Alemanha. Em um domingo comum, 200 aviões pousam ou decolam de suas pistas. Fonte: Associated Press.

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