Alabama executará preso com demência que não se lembra de crime

Injeção Crédito: Reprodução/Pixabay

O estado americano do Alabama está se preparando para executar um detento cujos advogados alegam ter demência e não ser capaz de se lembrar do seu crime, quando matou um policial há três décadas.

Vernon Madison, de 67 anos, receberá uma injeção letal às 18h (horário local) dessa quinta-feira, em uma prisão do Alabama. Madison foi condenado à morte por ter assassinado, em 1985, o policial Juius Schulte. Segundo as acusações, tendo sido chamado por uma ocorrência doméstica que envolvia Madison, o agente foi atingido por ele com um tiro na cabeça quando sentou-se na viatura.