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Pena de morte

Alabama executará preso com demência que não se lembra de crime

Vernon Madison matou um policial em 1985 e tem execução marcada para esta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jan 2018 às 12:48

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 12:48

Injeção Crédito: Reprodução/Pixabay
O estado americano do Alabama está se preparando para executar um detento cujos advogados alegam ter demência e não ser capaz de se lembrar do seu crime, quando matou um policial há três décadas.
Vernon Madison, de 67 anos, receberá uma injeção letal às 18h (horário local) dessa quinta-feira, em uma prisão do Alabama. Madison foi condenado à morte por ter assassinado, em 1985, o policial Juius Schulte. Segundo as acusações, tendo sido chamado por uma ocorrência doméstica que envolvia Madison, o agente foi atingido por ele com um tiro na cabeça quando sentou-se na viatura.
A defesa diz que, já preso, o detendo sofreu vários derrames e não consegue mais se lembrar de quando matou Schulte ou mesmo compreender sua iminente execução. O tribunal estadual, no entanto, declarou que a corte entende que Madison, apesar da saúde ruim, é responsável pelos atos.

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