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'Ainda estou aqui': por que longa não está na lista dos melhores filmes do NY Times?

Tradicional ranking dos melhores filmes do ano elaborado pelo jornal americano escolheu outro brasileiro entre os dez melhores

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 15:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

09 dez 2024 às 15:44
Imagem BBC Brasil
Crédito: Vitrine Filmes
O jornal americano The New York Times publicou recentemente a sua tradicional lista que elege os dez melhores filmes do ano. Trata-se de um ranking, com uma pequena crítica de cada filme eleito.
Em primeiro lugar, segundo o periódico, ficou o longa indiano Tudo que Imaginamos Como Luz ("All We Imagine as Light"), da jovem diretora Payal Kapadia.
O longa foi vencedor Grande Prêmio do Júri 2024 de Cannes, o segundo mais importante do festival.
Já em 5 de janeiro, o filme, uma história "delicada e dolorosamente melancólica sobre empatia", segundo o NY Times, vai disputar o Globo de Ouro nas categorias Melhor Direção e Melhor Filme Estrangeiro.
A disputa do longa indiano será na mesma categoria que o brasileiro Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles, que também disputa por Melhor Atriz, com Fernanda Torres.
Indicado a representar o Brasil no Oscar 2025 e aclamado em festivais como o de Veneza, o longa brasileiro, no entanto, não figura na lista do NY Times deste ano.
O ranking avalia os filmes que passaram nos circuitos americanos ao longo do ano corrente, o que não é o caso de Ainda Estou Aqui, cuja estreia nos Estados Unidos só ocorrerá em janeiro.
Ainda assim, o Brasil está representando na lista deste ano com o longa Retratos Fantasmas, do diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho. Embora o filme seja de 2023, ele só chegou aos cinemas americanos neste ano.
Classificado como um "documentário pungente, formalmente animado e intelectualmente estimulante" pelo NY Times, o longa do diretor pernambucano usa seu "próprio apartamento como um ponto de eixo para uma investigação que se irradia em diferentes direções — para seu passado e o de sua mãe, para antigos sets de filmagem e por cinemas abandonados — mas sempre retorna para casa".
O documentário narrado em primeira pessoa mistura história pessoal e a dos cinemas de rua do Recife e representou o Brasil na disputa pelas indicações de Melhor Filme Estrangeiro do Oscar 2024, mas não levou.
Confira a lista completa do NY Times, na ordem estabelecida pelo jornal:
1. Tudo que Imaginamos Como Luz, de Payal Kapadia (Índia);
2. Ernie Gehr: Mechanical Magic, de Ernie Gehr (EUA);
3. A Verdadeira Dor, de Jesse Eisenberg (EUA);
4. Não Esperes Demasiado do Fim do Mundo, de Radu Jude (Romênia);
5. Dahomey, de Mati Diop (França);
6. Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho (Brasil)
7. Furiosa: uma Saga Mad Max, de George Miller (EUA);
8. Megalopolis, de Francis Ford Coppola (EUA);
9. Borda Verde (Green border), de Agnieszka Holland (Polônia);
10. Here, de Bas Devos (Bélgica).

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