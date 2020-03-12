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Chanceler

Agenda de Araújo com autoridades americanas em Washington é cancelada

A agenda do chanceler Ernesto Araújo em Washington foi cancelada depois que o Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi testado positivo para o coronavírus, segundo fontes nos Estados Unidos

Publicado em 12 de Março de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 14:38
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A agenda do chanceler Ernesto Araújo em Washington foi cancelada depois que o Secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi testado positivo para o coronavírus, segundo fontes nos Estados Unidos.
Araújo teria ao menos três reuniões no período da tarde com autoridades americanas no Tesouro, no Conselho Nacional de Economia e na Casa Branca.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Os encontros foram cancelados por precaução, depois que a Presidência confirmou a situação de Wajngarten.
Os integrantes da comitiva presidencial que viajaram à Flórida com o presidente Jair Bolsonaro foram avisados na quarta pelo gabinete da Presidência para que comunicassem o governo em caso de qualquer sintoma de coronavírus.
Araújo fez parte da viagem do presidente brasileiro à Flórida, assim como Wajngarten, e esteve próximo do Secretário de Comunicação em diversas ocasiões.
O Planalto disse ter avisado os EUA oficialmente sobre a situação de Wajngarten, já que o secretário de comunicação acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida, no sábado.
Wajngarten, que testou positivo para o vírus, tirou foto ao lado do presidente norte-americano, Donald Trump, na ocasião. Trump disse nesta quinta-feira que "não está preocupado" que o secretário de comunicação do Brasil tenha sido testado para identificação do coronavírus.

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