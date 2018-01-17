Agência da ONU para palestinos pede doações após corte de verba dos EUA

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O chefe da agência da Organização das Nações Unidas que fornece auxílio para refugiados palestinos pediu nesta quarta-feira doações internacionais, após os Estados Unidos retirarem cerca de metade do financiamento planejado para a organização. Washington informou na terça-feira que irá fornecer US$ 60 milhões à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA), mas vai reter outros US$ 65 milhões por enquanto. O Departamento de Estado norte-americano informou que a UNRWA precisa fazer reformas não especificadas.

O comissário-geral da UNRWA, Pierre Kraehenbuehl, disse que irá apelar para outros países doadores por dinheiro e realizar uma "campanha global de financiamento" com objetivo de manter abertas as escolas e clínicas da agência para refugiados durante 2018 e além.

"Está em jogo a dignidade e segurança humana de milhões de refugiados palestinos, em necessidade de assistência alimentar emergencial e outros auxílios na Jordânia, Líbano, Síria e na Cisjordânia e Faixa de Gaza", disse em comunicado. "A contribuição reduzida também tem impacto na segurança regional numa época em que o Oriente Médio enfrenta vários riscos e ameaças, notavelmente da radicalização futura".

Palestinos, já irritados com a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de reconhecer em 6 de dezembro Jerusalém como capital de Israel, denunciaram a decisão, que pode aprofundar dificuldades na Faixa de Gaza, onde a UNRWA ajuda grande parte da população de 2 milhões de pessoas.

'VIVO DE AJUDA'

Kraehenbuehl disse que 525 mil meninos e meninas em 700 escolas da UNRWA podem ser afetados pelo corte de financiamento, assim como acesso palestino a cuidados de saúde primários, mas prometeu manter instalações abertas durante 2018 e além.

Mais da metade das pessoas em Gaza, onde a taxa de desemprego é de 46%, dependem do apoio da ONU. Em um dos centro de distribuição da agência em Gaza, palestinos carregavam sacos de farinha, açúcar e arroz, além de comida enlataada em burros de carga.

 Eu vivo de ajuda alimentar  afirma Bassam Inshasi, pai de sete crianças.  A situação já é difícil e ficará ainda mais.