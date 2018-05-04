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May the 4th

Aeroporto de Londres faz brincadeira para homenagear o Star Wars Day

Um dos painéis de embarque mostrava 'voos' para planetas que aparecem nos filmes

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 18:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 18:21
Para comemorar o Star Wars Day, o aeroporto de Londres fez um painel com voos fictícios para planetas da franquia Crédito: witter | @HeathrowAirport
O Heathrow Airport, principal aeroporto de Londres e um dos dez maiores do planeta em volume de tráfego diário de passageiros, fez uma homenagem para a saga Star Wars nesta sexta-feira (4) dia em que se comemora o Star Wars Day.
Em um dos painéis de embarque no terminal cinco, no lugar dos tradicionais voos internacionais que saem de lá, estavam 'voos' para planetas do universo dos filmes criados por George Lucas na década de 1970. A atenção para os detalhes chamou a atenção das pessoas que passavam pelo aeroporto.
O voo para Tatooine, o planeta natal de Luke Skywalker, está dentro do planejado, mas o para Aldeeran, planeta destruído pela Estrela da Morte em Uma Nova Esperança, está marcado como cancelado, por exemplo. O nome dos voos também faz alusão aos personagens da saga, como R2-D2, Leia, Han Solo e BB-8.
Veja abaixo as imagens postadas pelo aeroporto no Twitter.
"Bom dia de Heathrow. A Força está conosco hoje e temos algumas linhas especiais. Você vai viajar para galáxias próximas ou muito, muito distantes?"

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