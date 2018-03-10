Advogado de Trump usou email corporativo para pagar atriz pornô

O advogado pessoal do presidente Donald Trump usou o email corporativo da empresa do republicano para negociar os detalhes do pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O advogado pessoal do presidente Donald Trump usou o email corporativo da empresa do republicano para negociar os detalhes do pagamento feito à atriz pornô Stormy Daniels, que supostamente teve um caso com o presidente antes de ele assumir o cargo como parte de um acordo de confidencialidade acertado para ela não discutir suas relações com Trump, informaram nesta sexta-feira (9), as redes de TV NBC e CNN.

Segundo o advogado de Daniels, Michael Avenatti, que mostrou às emissoras o email, o documento mostra que o advogado Mick Cohen agiu como pessoa jurídica ao fazer o pagamento para Daniels  algo que ele alega ter sido feito com recursos pessoais. O depósito foi feito por meio de uma conta no First Republic Bank.

Apesar disso, não há provas de que o presidente soubesse da negociação. Um envolvimento dele indicaria que o pagamento com dinheiro da campanha não foi informado à Justiça eleitoral americana, o que configuraria crime.

O email não diz de onde vêm os fundos usados no pagamento. A campanha, no seu informe de prestação de contas, dizia ter uma conta neste mesmo banco, estimada entre US$ 15 mil e US$ 50 mil.