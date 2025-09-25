Mundo

Adolescentes morrem em ataque a escola no Ceará; o que se sabe

Tiros teriam sido disparados por homens em uma moto do lado de fota da escola quando jovens estavam no intervalo.

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 12:33

Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral Crédito: Google Street View

Dois adolescentes foram mortos nesta quinta-feira (25/9) numa escola pública de Sobral, no interior do Ceará, segundo informações confirmadas pelo governo cearense. Outras três pessoas ficaram feridas.

Segundo Segurança Pública do Ceará, os tiros foram disparados de fora da escola em direção ao estacionamento da instituição. Os alunos estariam reunidos durante o intervalo das aulas.

Uma quantidade de droga, balança de precisão e embalagens foram apreendidas com uma das vítimas, segundo a secretaria.

As mortes ocorreram na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, a poucos metros da prefeitura da cidade.

Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que ainda não informou o estado de saúde deles. Um dos feridos estaria em estado grave, segundo o jornal cearense Diário do Nordeste.

Segundo o governo cearense, equipes continuam buscando os responsáveis pelo ataque.

As aulas na escola foram suspensas até a sexta-feira (26/9), informou a Secretaria de Educação do Ceará.

No Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, divulgado em julho, Sobral apareceu como a 12ª cidade mais violenta do Brasil entre os municípios com mais de 100 mil habitantes.

O Estado do Ceará como um todo tem vivido uma onda de violência, afetando tanto Fortaleza quanto praias e cidades do interior, devido à disputa de facções criminosas.

Em nota nas redes sociais, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse que recebeu "com indignação" a notícia das mortes em Sobral.

"Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias", disse Elmano.

Esta reportagem está em atualização.

