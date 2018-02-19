Acusado de matar 17 em ataque a tiros na Flórida comparece a tribunal

Nikolas Cruz, autor do atentado em escola na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram

O ex-aluno de uma escola da Flórida, acusado de matar 17 pessoas em um tiroteio, compareceu nesta segunda-feira (19) ante o tribunal, em sua primeira aparição pública desde que foi detido sem direito a fiança por assassinatos premeditados.

Vestindo o uniforme laranja da prisão, Nikolas Cruz, de 19 anos, sentou-se com a cabeça baixa durante a audiência perante a juíza Elizabeth Scherer, em Fort Lauderdale, Flórida.

O primeiro tema debatido na audiência, que deve ser longa, foi o desbloqueio de uma moção impetrada pela defesa do acusado.