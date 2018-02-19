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Parkland

Acusado de matar 17 em ataque a tiros na Flórida comparece a tribunal

Vestindo o uniforme laranja da prisão, Nikolas Cruz, de 19 anos, sentou-se com a cabeça baixa durante a audiência perante a juíza Elizabeth Scherer, em Fort Lauderdale
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 20:01

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 20:01

Nikolas Cruz, autor do atentado em escola na Flórida Crédito: Reprodução/Instagram
O ex-aluno de uma escola da Flórida, acusado de matar 17 pessoas em um tiroteio, compareceu nesta segunda-feira (19) ante o tribunal, em sua primeira aparição pública desde que foi detido sem direito a fiança por assassinatos premeditados.
Vestindo o uniforme laranja da prisão, Nikolas Cruz, de 19 anos, sentou-se com a cabeça baixa durante a audiência perante a juíza Elizabeth Scherer, em Fort Lauderdale, Flórida.
O primeiro tema debatido na audiência, que deve ser longa, foi o desbloqueio de uma moção impetrada pela defesa do acusado.
Cruz foi acusado de 17 homicídios qualificados. Ele está preso sem direito a fiança desde quinta-feira.

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