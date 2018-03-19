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Tragédia

Acrobata do Cirque du Soleil morre durante apresentação na Flórida

Veterano Yann Arnaud caiu de altura de 4,5 metros enquanto se apresentava no show 'Volta'

Publicado em 19 de Março de 2018 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 11:32
Artistas se apresentava no espetáculo 'Volta', na Flórida, EUA Crédito: Divulgação/Cirque du Soleil
O veterano acrobata Yann Arnaud morreu no último sábado, 17, enquanto se apresentava no show do Cirque du Soleil, na Flórida, nos EUA.
A empresa e os porta-vozes de um hospital local relataram a morte no domingo, 18. Arnaud tinha mais de 15 anos de experiência e caiu no palco depois de perder o controle ao fazer um número acrobático a cerca de 4,5 metros de altura.
Após a queda, já inconsciente, foi transferido para o hospital Tampa General, onde morreu, afirmou um porta-voz do hospital ao jornal Tampa Bay Times. "Toda a família do Cirque du Soleil está chocada e devastada por esta tragédia. Yann Arnaud estava conosco por mais de 15 anos e foi amado por todos os que tiveram a oportunidade de o conhecer ", disse o presidente da empresa, Daniel Lamarre.
O circo cancelou suas apresentações programadas para domingo e está colaborando com as autoridades na investigação do caso.

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