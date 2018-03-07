Açougueiro decepa mão de filho viciado em pornografia

Mão decepada Crédito: Reprodução/Facebook(Mirchi9)

Um açougueiro foi preso no último domingo (04) em Hyderabad (Índia) acusado de ter decepado a mão direita de um filho que, segundo o pai, é "viciado em pornô".

Mohammad Qayyum Qureshi tomou a medida drástica após flagrar o filho, Mohammad Khalid Qureshi, assistindo a vídeos pornográficos no celular. O homem se entregou à polícia local.

"Outros membros da família ouviram os gritos e levaram o jovem imediatamente para o hospital", disse o inspetor Lakshmikanth Reddy ao "Hindustan Times".

A mão do jovem foi reimplantada, mas os médicos que atenderam o rapaz temem que a cirurgia não surta efeito.

O agressor foi indiciado por tentativa de homicídio.