Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Açougueiro decepa mão de filho viciado em pornografia
Índia

Açougueiro decepa mão de filho viciado em pornografia

Mão do jovem foi reimplantada, mas os médicos que atenderam o rapaz temem que a cirurgia não surta efeito; agressor foi indiciado por tentativa de homicídio

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:02
Mão decepada Crédito: Reprodução/Facebook(Mirchi9)
Um açougueiro foi preso no último domingo (04) em Hyderabad (Índia) acusado de ter decepado a mão direita de um filho que, segundo o pai, é "viciado em pornô".
Mohammad Qayyum Qureshi tomou a medida drástica após flagrar o filho, Mohammad Khalid Qureshi, assistindo a vídeos pornográficos no celular. O homem se entregou à polícia local.
"Outros membros da família ouviram os gritos e levaram o jovem imediatamente para o hospital", disse o inspetor Lakshmikanth Reddy ao "Hindustan Times".
A mão do jovem foi reimplantada, mas os médicos que atenderam o rapaz temem que a cirurgia não surta efeito.
O agressor foi indiciado por tentativa de homicídio.
De acordo com "PornHub", a Índia é o terceiro país com maior número de usuários do site adulto, somente atrás de de EUA e Reino Unido.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Navio-plataforma Maria Quitéria está prestes a começar a operar no ES
Julgamento dos royalties: o tamanho do rombo e a estratégia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados