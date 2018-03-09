Aço: Trump cria sobretaxa e prejuízo no ES pode ser de US$ 100 milhões

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr

O presidente americano, Donald Trump, assinou na tarde desta quinta-feira (8) o decreto que cria a sobretaxa ao aço e alumínio importados, de 25% e 10%, respectivamente. A medida, prometida por Trump na semana passada, deve gerar reação de parceiros comerciais dos Estados Unidos. No Espírito Santo, essa taxação pode dar prejuízo de US$ 100 milhões . Atualmente, a receita capixaba com a venda de produtos de aço é de US$ 300 milhões. A principal prejudicada, segundo analistas, é a ArcelorMittal Tubarão, uma das maiores empresas do Estado, e a maior exportadora do produto no Brasil.

Duas pessoas de fora da Casa Branca, mas que foram informadas sobre o assunto contaram à agência de notícias AP que a sobretaxa começará a valer dentro de 15 dias, mas que México e Canadá, parceiros dos EUA no Nafta, estarão isentos, por um período indefinido.

Também nesta quinta-feira, Trump afirmou que a tarifa seria flexível, permitindo ao chefe de estado acrescentar ou tirar países da lista dos que têm de pagar o tributo.

PRODUÇÃO DE AÇO NO ES

No Espírito Santo, a ArcelorMittal produz em torno de 7,5 milhões de toneladas de placas de aço por ano. Desse total, cerca de 1 milhão de toneladas são exportados para o EUA - em torno de 12,5% da produção. Em outra fábrica do grupo, as placas se transformam em produtos de maior valor agregado, como bobinas.

Para os EUA, são exportados placas de aço e chapas finas a quente e a frio. No ano passado, eles produziram 7,2 milhões de toneladas de aço, e a gente acredita que 50% foi destinado à exportação. Um terço do aço exportado do Brasil é para os Estados Unidos, e esse percentual é semelhante no Estado. Então, um terço do volume exportado deve sofrer impacto com a taxação dos EUA, afirma o presidente do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e de Material Elétrico do Espírito Santo (Sindifer), Lucio Dalla Bernardina.