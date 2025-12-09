Mundo

A vida dupla da 'rainha da cetamina', acusada pela morte de ator de 'Friends'

Um novo documentário da BBC mostra como Jasveen Sangha vendia drogas em Hollywood e acabou sendo acusada no caso da morte do ator da série "Friends", Matthew Perry, em 2023.

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 08:44

Novo documentário da BBC analisa a morte do ator Matthew Perry e a mulher que está no centro do caso, Jasveen Sangha Crédito: Gentileza de Zanc

Ela parecia ter tudo: foi uma criança privilegiada, recebeu boa educação e mantinha um vasto círculo de amigos.

Mas Jasveen Sangha guardava um obscuro segredo. E alguns dos seus amigos mais próximos afirmam que ela o ocultava até mesmo deles.

Sangha tem dupla nacionalidade, britânica e americana. Ela fornecia substâncias controladas para pessoas ricas e famosas de Hollywood e administrava um "ponto de venda" de drogas como cocaína, Xanax, comprimidos falsos de Adderall e cetamina.

Seu negócio e a ilusão da sua vida encantada chegaram a um final abrupto quando ela forneceu 50 ampolas de cetamina que acabaram vendidas ao ator da série de TV Friends Matthew Perry (1969-2023). Entre elas, estava a dose que causou a morte do astro, dois anos atrás.

Sangha e mais cinco pessoas, incluindo dois médicos, se declararam culpados de delitos relacionados à morte de Perry.

E, em fevereiro, ela será a última acusada a receber sua sentença neste processo, que revelou uma rede clandestina de cetamina em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ela pode enfrentar uma pena máxima de 65 anos, em uma prisão federal americana.

Matthew Perry, de 54 anos, foi encontrado morto na sua casa em Los Angeles em 2023, depois de anos de luta contra a depressão e a dependência Crédito: BBC

Bill Bodner era o agente especial encarregado do escritório da Administração de Controle de Drogas (DEA, na sigla em inglês) em Los Angeles, no momento da morte de Perry.

Ele declarou à BBC que Sangha era "uma pessoa de alta formação, que decidiu ganhar a vida traficando drogas e usar o dinheiro do narcotráfico para financiar sua personalidade de influenciadora nas redes sociais".

Bodner afirma que ela dirigia "uma operação de narcotráfico considerável, que atendia a elite de Hollywood".

Os promotores ressaltaram que Perry tomava quantidades legais e prescritas de cetamina para seu tratamento contra a depressão, até que começou a desejar mais do que os seus médicos permitiam.

Os documentos judiciais relacionados à investigação federal demonstram como isso levou o ator a fazer contato com vários médicos e, por fim, com um distribuidor, que obtinha a droga para Sangha por meio de um intermediário.

O advogado de Sangha, Mark Geragos, declarou que ela assumiu a responsabilidade, mas nega que ela realmente conhecesse Perry. O ator era conhecido por interpretar o personagem Chandler Bing na popular série cômica de TV Friends (1994-2004).

"Ela se sente muito mal. Se sente muito mal desde o primeiro dia", contou Geragos aos jornalistas, quando ela se declarou culpada no processo. "Foi uma experiência horrível."

Vida dupla

Semanas antes da morte de Perry, Sangha falou por telefone com seu velho amigo Tony Marquez.

Ele e outras pessoas conversaram com a BBC e a apresentadora Amber Haque para um documentário de TV investigando as circunstâncias em torno da morte de Perry. Foi a primeira vez em que amigos falaram abertamente sobre a mulher que ficou conhecida mundialmente como a "rainha da cetamina".

Sangha e Marquez se conhecem desde a década de 2010. Ele conta que chegou a conhecer sua família.

Como Sangha, Marquez era frequentador habitual do circuito de festas de Los Angeles. Ele também enfrentou problemas relacionados às drogas com a Justiça e já foi condenado anteriormente por narcotráfico.

Embora eles tivessem uma longa história em comum, Marquez conta que Sangha nunca sinalizou que estaria em problemas sérios.

Mas, há apenas alguns meses, a casa dela em North Hollywood (que os promotores chamaram de "ponto de drogas") foi invadida pela polícia.

Jash Negandhi estudou com Sangha na Universidade da Califórnia em Irvine, nos Estados Unidos, em 2001. Eles foram amigos por mais de 20 anos.

"Ela estava bem estabelecida no cenário da música dance", recorda ele. "Ela adorava dançar e se divertir."

Negandhi conta que ficou surpreso quando soube que sua amiga era traficante de drogas.

"Eu não sabia de nada", afirma ele. "Absolutamente nada. Ela nunca havia me falado disso."

A maioria dos amigos de Sangha acreditava que ela não precisasse do dinheiro.

"Ela sempre tinha dinheiro", relembra Marquez. "Viajava por toda parte em um jato particular, muito antes de que tudo fosse revelado."

Tony Marquez comparecia frequentemente a festas com Sangha na Califórnia Crédito: BBC

Os avós de Sangha eram multimilionários do comércio de moda no leste de Londres, segundo o jornal The Times.

Sangha é filha do empresário Nilem Singh e da médica Baljeet Singh Chhokar. Ela estava destinada a herdar a fortuna da família.

Sua mãe se casou novamente duas vezes e se mudou para Calabasas, na Califórnia, onde Sangha foi criada. A casa da família em Los Angeles é "bela" e "grande", segundo Marquez.

"Fazíamos churrascos ou festas na piscina na casa dos pais dela", ele conta. "Eles são muito atenciosos, muito carinhosos e nos tratavam como se fôssemos seus filhos."

Sangha passou algum tempo em Londres depois do Ensino Médio e se formou com MBA na Escola Internacional de Negócios Hult de Londres, em 2010.

Em fotos, ela aparece sorrindo docemente para a câmera, com um elegante vestido preto e cabelos castanhos alisados durante uma visita ao jornal Financial Times em 2010.

"Não dava a impressão de ser desonesta", destaca um antigo colega de classe. Sangha era amistosa, embora um pouco distante.

Ela comparecia às aulas com roupas de grife e gostava de socializar. Não havia boatos de que estivesse envolvida em drogas.

"Se tivesse usado drogas em Hult, provavelmente teríamos ficado sabendo", afirma o colega.

Sangha voltou a Los Angeles pouco depois de terminar seu MBA.

Sua mãe e o padrasto administravam franquias da rede de lanchonetes KFC na Califórnia. A empresa os processou em 2013, pedindo mais de US$ 50 mil (cerca de R$ 271 mil, pelo câmbio atual), segundo documentos judiciais. Eles foram acusados de não pagar royalties para a empresa pelo uso da marca.

O padrasto de Sangha declarou falência antes da conclusão do caso. Mas, se a família estava atravessando dificuldades financeiras naquele período, ela não revelou para muitas pessoas.

"Não ouvi nada sobre isso", disse Negandhi.

Sangha parecia querer conquistar o mesmo sucesso empresarial dos pais.

Ela abriu um salão de manicure chamado Stiletto Nail Bar, que durou pouco tempo. E falava com amigos sobre suas ambições, como ser proprietária de uma franquia de restaurantes.

Festas que duravam dias

Mas seu verdadeiro interesse, aparentemente, eram as festas.

Ela tinha um círculo de amigas muito unidas em Los Angeles, chamado de Kitties ("gatinhas"), segundo Marquez. Era um grupo composto principalmente por mulheres que gostavam de organizar festas com a presença de celebridades.

Elas se reuniam frequentemente em Avalon, um teatro histórico no coração de Hollywood, que promove concertos e eventos de música eletrônica. Suas festas duravam até altas horas da madrugada.

Marquez afirma que elas tomavam comprimidos e cetamina. Às vezes, suas festas duravam vários dias, em diferentes partes da Califórnia.

"Nós viajávamos até o lago Havasu, alugávamos uma mansão antiga e levávamos nossos DJs e todos os nossos sistemas de som. E, todas as noites, tínhamos uma festa temática só para nós", contou Marquez.

O lago Havasu fica na fronteira entre os Estados da Califórnia e do Arizona, a quase 500 km de Los Angeles.

"Nós nos vestíamos elegantemente e fazíamos uma festa de branco, uma festa de trajes brilhantes. Tivemos uma festa de cogumelos."

Estas festas "sempre incluíam cetamina", segundo Marquez.

Sangha tinha muitos apelidos nesse grupo de amigos, mas ninguém a conhecia como "rainha da cetamina".

"Ninguém a chamava assim", segundo ele.

Jash Negandhi conheceu Sangha na universidade Crédito: BBC

O grupo estava preocupado com a contaminação do fornecimento ilegal de drogas com o opioide mortal fentanil. Por isso, eles fizeram esforços extraordinários para obter grandes quantidades de cetamina de alta qualidade.

"Se fôssemos consumir cetamina, queríamos consegui-la da fonte", conta Marquez.

Os amigos supostamente usavam mensageiros para ir até o México recolher a droga de veterinários e farmácias corruptas no outro lado da fronteira. A cetamina é utilizada para sedação durante cirurgias.

"Não sei dizer se Jasveen fazia isso", afirma Marquez. "Mas se tínhamos acesso? Se tínhamos gente que fazia? Sim."

Marquez conta que nunca suspeitou que Sangha fosse traficante de drogas. "Posso dizer que é surpreendente."

"Conheci essa pessoa por muitos anos. Conheço sua família. Sei como ela atua, sei do que ela é capaz. Sei de onde ela vem. Não consigo acreditar até hoje que isso esteja acontecendo."

Olhando para trás, Marquez suspeita que Sangha tenha se tornado "dependente" do status social atingido ao ser traficante de drogas para os ricos e famosos.

"Acredito sinceramente que Jasveen era dependente dessa vida de vender drogas para celebridades", afirma ele. "Ela era dependente desse círculo social e de ser procurada por celebridades que as pessoas viram na televisão a vida inteira."

Marquez acredita que ela nunca tenha sido "chefe" do tráfico, nem uma grande traficante, e que simplesmente entrou nos negócios porque "adorava consumir cetamina, como todos nós".

Mas as ações de Sangha sugerem um caráter mais impiedoso.

Sóbria

Os promotores declararam que, em 2019, Sangha vendeu cetamina a um homem chamado Cody McLaury. Ele sofreu overdose e morreu.

Após sua morte, sua irmã enviou uma mensagem de texto para Sangha, dizendo que as drogas que ela havia vendido para seu irmão o haviam matado.

"Naquele momento, qualquer pessoa sensata teria procurado as autoridades e, certamente, qualquer pessoa com um mínimo de coração teria suspendido suas atividades e não continuaria distribuindo cetamina para outras pessoas", afirma o ex-promotor-geral do Distrito Central da Califórnia, Martin Estrada. Ele apresentou as acusações federais contra Sangha, em agosto de 2024.

"Ela continuou e observamos que, vários anos depois, a continuação da sua conduta resultou na morte de outra pessoa, o sr. Perry", prossegue ele.

Outro amigo, de um círculo diferente que costumava ir a festas com Sangha na década de 2010, também recorda sua surpresa com a notícia. Ele contou à BBC que conhecia Sangha desde o Ensino Médio e que socializava muito com ela, na mesma época que Marquez.

O amigo não quis ser identificado, para poder falar com franqueza sobre a mulher que ele conheceu e que, agora, "é acusada de ser narcotraficante".

"Sempre estávamos em festas, quase todas as noites", relembra ele. "Durante muitos e muitos anos. Ela nunca me ofereceu nada."

Ele recorda que Sangha levava seu tio Paul Sing com ela para quase toda parte.

"Realmente, não é o comportamento de uma narcotraficante. E não é que ela simplesmente permitia que ele a acompanhasse. Ele estava sempre vestido na moda."

Paul Sing aparece em fotos de eventos ao lado de Sangha e esteve presente no tribunal para ouvi-la se declarar culpada, no dia 3 de setembro.

Marquez conta que, em algum momento da década de 2020, Sangha esteve em reabilitação.

Nos documentos judiciais apresentados no mês passado, seu advogado Mark Geragos afirmou que ela estava sóbria há 17 meses. E, em seu último contato com Negandhi, eles conversaram sobre o futuro.

"Nós dois já estávamos na casa dos 40 anos e você começa a se autoavaliar quando chega a essa idade", ele conta. "E começa a pensar: o que queremos fazer agora, que chegamos a esta etapa?"

"Ela estava muito emocionada por ter ficado sóbria por bastante tempo e simplesmente esperava muitas coisas da vida." Sangha não mencionou que havia sido presa recentemente.

"Eu não tinha ideia de que ela estava passando por tudo isso quando nos falamos", afirma Negandhi. "Ela não revelou nada disso."

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta