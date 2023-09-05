A vespa invasora que ameaça as abelhas do Reino Unido

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Uma invasão de vespas asiáticas ameaça prejudicar as populações de abelhas no Reino Unido.

As vespas invasoras estão causando estragos na Europa continental e ameaçam infestar o Reino Unido, com ninhos já tendo sido encontrados em East Sussex, Kent, Devon e Dorset.

Os insetos se alimentam de abelhas e vespas nativas, prejudicando a biodiversidade.

O alerta surge no momento em que cientistas renomados divulgam um relatório global sobre as ameaças causadas por espécies invasoras, também chamadas de espécies exóticas.

Estudos mostram que os invasores tem influência em 60% das extinções de animais e plantas do planeta.

E os custos econômicos da propagação dessas espécies crescem mais de US$ 380 bilhões (R$ 1,89 trilhão) por ano em todo o mundo.

Espécies exóticas são seres vivos transportados pelos humanos para lugares onde não estariam naturalmente. Exemplos vão desde a Uva do Japão até fungos que matam árvores.

Eles são um dos cinco principais impulsionadores da perda de biodiversidade – e prevê-se que o problema se agrave.

O relatório descobriu:

As espécies introduzidas são uma grande ameaça à natureza, à segurança alimentar e à saúde humana;

Espécies exóticas contribuem para 60% das extinções globais;

Os custos econômicos quadruplicam a cada década, atingindo US$ 423 bilhões (R$ 2 trilhões) em 2019;

Existem soluções, como controles fronteiriços e de importação.

Incêndio florestal no Chile: matagais invasivos tornam os incêndios mais intensos Crédito: GUILLERMOROBERTOSALGADOSANCHEZ

A vespa asiática é um exemplo de espécie exótica em risco de ganhar uma posição permanente no Reino Unido.

Em Folkestone, Kent, um dos focos de ocorrência de vespas asiáticas, o apicultor Simon Spratley está contabilizando os custos para suas abelhas.

Ele diz que os predadores que comem abelhas estão causando devastação, com 10 das suas 17 colmeias perdidas rapidamente.

“Esses insetos vão se estabelecer aqui e predar todos os insetos, especialmente as abelhas – essa é sua fonte natural de alimento”, alerta ele.

“Eles acabarão destruindo ou complicando demais a apicultura para todos e reduzindo a [bio] diversidade na área de Kent e em toda a Inglaterra.”

Quando visitamos seu apiário, vimos várias vespas asiáticas capturadas naquele dia.

Ninho de vespas asiáticas na Catalunha, Espanha, onde o inseto é muito difundido Crédito: GETTY IMAGES

E 32 quilômetros ao norte, perto de Ashford, encontramos uma equipe de especialistas da Unidade Nacional de Abelhas, que faz parte da Agência de Saúde Animal e Vegetal encarregada de lidar com o problema.

Eles estavam tentando localizar e destruir um ninho de vespas após uma identificação nas proximidades.

Esta é a época do ano em que é mais provável avistar uma vespa asiática, talvez em seu jardim se alimentando de frutas, diz o inspetor de abelhas Peter Davies.

Uma vespa asiática em Folkestone, Kent Crédito: SIMON SPRATLEY

O Departamento do Meio Ambiente afirma que a vespa asiática não representa maior risco para a saúde humana do que outras vespas, mas pode causar danos às colônias de abelhas que produzem mel e outros insetos benéficos.

A poopulação britânica foi aconselhada a se manter atenta e relatar imediatamente caso uma vespa seja vista.

É importante tomar cuidado para não se aproximar ou perturbar o ninho.

“Ao garantir que somos alertados sobre possíveis casos o mais cedo possível, podemos tomar medidas rápidas e eficazes para acabar com a ameaça representada pelas vespas asiáticas”, disse Nicola Spence, chefe da fábrica e responsável pela saúde das abelhas.

Ao todo, 22 vespas asiáticas foram vistas até agora em 2023 – mais do que nos seis anos anteriores combinados. Apenas duas vespas foram vistas no ano passado, dois em 2021 e um em 2020.

Knotweed japonês é uma planta invasora que custa milhões Crédito: CANVA

Ameaças crescentes

As vespas asiáticas são nativas do Sudeste Asiático, mas podem ser transportadas por todo o mundo em cargas. Elas estão espalhadas pela Europa continental e podem ser levadas pelo vento através do Canal da Mancha.

“Estamos transportando todos os tipos de plantas e animais – até mesmo fungos – para fora de sua área de distribuição nativa, para lugares onde o ambiente local não evoluiu junto com eles, por isso eles causam muitas ameaças à segurança alimentar, aos nossos animais e plantas nativos”, diz Gavin Broad, do Museu de História Natural de Londres.

As espécies invasoras são um dos cinco principais impulsionadores diretos da perda de biodiversidade – e um grande risco para o Reino Unido.

O relatório elaborado por 86 especialistas em biodiversidade analisou milhares de estudos que avaliaram os danos ecolôgicos e econômicos causados.

A coautora do relatório, a professora Helen Roy, do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, disse que as mudanças climáticas tornarão a situação ainda pior.

"A ameaça futura de espécies exóticas invasoras é uma grande preocupação. 37% das 37.000 espécies exóticas conhecidas hoje foram relatadas desde 1970 - em grande parte causadas pelos níveis crescentes de comércio global e viagens humanas."