A série de assassinatos de alvos russos que revela escalada de tática da Ucrânia

Investigadores russos dizem explosivo que matou Igor Kirillov estava escondido dentro de patinete elétrico, em Moscou Crédito: YURI KOCHETKOV/EPA-EFE

assassinato de Igor Kirillov , chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química (NBC) da Rússia , nesta terça-feira (17/12), é um sinal de que a Ucrânia está escalando seus ataques contra membros do alto escalão de Moscou.

Uma fonte do governo da Ucrânia confirmou à BBC que o país está por trás da execução do tenente-general Kirillov, em uma explosão do lado de fora de um prédio residencial da capital russa.

"Isso não é um assassinato isolado. Nem é aleatório", escreveu Jonathan Beale, repórter de assuntos de defesa da BBC.

Hamish de Bretton-Gordon, especialista britânico em armas químicas, afirmou que Kirillov era um general russo importante, que autorizou o uso de cloropicrina – um gás tóxico – em escala industrial.

O assassinato está sendo visto como o mais recente de uma série de ataques direcionados da Ucrânia contra oficiais russos, autoridades militares instaladas pela Rússia e figuras públicas pró-Kremlin em territórios ucranianos ocupados e na própria Rússia.

Morto de Igor Kirillov não é ato isolado Crédito: SERGEI CHIRIKOV/EPA-EFE

Sequência de mortes

Em 13 de novembro, uma explosão de um carro-bomba matou Valery Trankovsky, um oficial sênior da marinha russa, na Crimeia , região da Ucrânia ocupada pela Rússia desde 2014.

Uma fonte do Serviço de Segurança da Ucrânia, a SBU, disse ao jornal Kyiv Independent que Trankovsky era um criminoso de guerra que ordenou ataques com mísseis de cruzeiro contra alvos civis na Ucrânia.

O assassinato de Trankovsky teria sido orquestrado pelos ucranianos, informou no mês passado a agência de notícias AFP, citando uma fonte dos serviços de segurança da Ucrânia.

A inteligência ucraniana também é considerada responsável pelo assassinato do cientista russo Mikhail Shatsky, que foi morto perto de Moscou em 12 de dezembro.

Shatsky teria participado do programa de mísseis da Rússia e do desenvolvimento de softwares de inteligência artificial para drones.

Também no início de dezembro, o ex-chefe de uma prisão em Donetsk , outra região da Ucrânia ocupada pela Rússia, morreu após seu carro explodir.

Sergei Yevsyukov era o chefe da prisão de Olenivka quando dezenas de prisioneiros de guerra ucranianos morreram em um ataque com mísseis em julho de 2022.

Na época, a Rússia culpou a Ucrânia pelo ataque à prisão, mas a Ucrânia afirmou que os russos a haviam atacado para destruir evidências de tortura e outros crimes de guerra cometidos no local.

Explosão matou Sergei Yevsyukov em Donetsk Crédito: Comitê Russo de Investigação

Além desses casos, em abril uma explosão de carro-bomba em território controlado pela Rússia na região de Luhansk matou um funcionário do governo nomeado por Moscou.

E, em outubro, a Ucrânia assumiu a responsabilidade por um ataque com carro-bomba que matou um funcionário da usina nuclear de Zaporizhzhia , ocupada pela Rússia.

Guerra perto de casa

Para moradores de Moscou, o assassinato do general Kirillov em plena capital russa é um sinal de que esta guerra é muito real e está muito próxima de casa.

Conversando com os moradores do bairro onde aconteceu a explosão, o editor da BBC Rússia em Moscou, Steve Rosenberg, relata que está "claro um profundo sentimento de choque".

"Mesmo após três anos de guerra, para muitos moscovitas, a guerra da Rússia na Ucrânia é algo que acontece longe daqui; algo que eles apenas veem na televisão ou em seus celulares", escreve.

A historiadora e jornalista vencedora do Prêmio Pulitzer, a americana-polonesa Anne Applebaum, disse em entrevista à BBC que a morte de Kirillov parece ter sido "muito cuidadosamente planejada", já que aconteceu um dia após ele ser acusado pela Ucrânia de usar armas químicas.

Applebaum é autora de livros sobre a Rússia comunista e o desenvolvimento da sociedade civil do Leste Europeu.