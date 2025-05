Mundo

A polêmica proposta na Escócia de tornar crime pagar por sexo com prostitutas: 'Meu corpo vai virar cena do crime'

Projeto de lei apresentado no parlamento escocês prevê tornar ilegal pagamento por serviços sexuais. Defensores da medida afirmam que 'comprar acesso sexual de um ser humano é uma forma de violência masculina', enquanto críticos alertam que ela pode aumentar insegurança das mulheres.

O que pode acontecer com Alexandre de Moraes se for alvo de sanções dos EUA

Agora na casa dos 30 anos, ela ainda está trabalhando com isso, apesar de dividir essa rotina com outras oportunidades de emprego.>

Regan é ex-candidata à liderança do Partido Nacional Escocês. Ela defende que confrontar a demanda dos homens pela prostituição ajudará a proteger as mulheres.>

Também no Brasil, não é ilegal se prostituir de forma autônoma ou pagar por sexo, quando este envolve maiores de idade. Inclusive, a prostituição é reconhecida pelo Ministério do Trabalho como uma ocupação profisisonal. Entretanto, é crime explorar o trabalho sexual de terceiros (cafetinagem) ou promover essa atividade de forma organizada — em bordéis, por exemplo. >

Mas suas propostas dividem as pessoas que desejam garantir a segurança das profissionais do sexo.>

Alice explica que a internet mudou o cenário do que ela chama de "profissionais do sexo em serviço integral" (que trocam sexo por dinheiro).>

Elas podem pedir para ver fotos da cédula de identidade de um cliente antes de se encontrar com ele, links para suas redes sociais ou até solicitar referências de outras profissionais do sexo.>

"Você irá ficar apenas com as pessoas que não se preocupam com você, já que não se preocupam em desrespeitar a lei", afirma. >

Alice desabafa que todos estes fatores combinados farão com que, se a proposta de Ash Regan for aprovada, ela se sinta "terrivelmente" menos segura.>

Para ela, a proposta parece trocar o trabalho sexual por um emprego com salário mínimo. Esta mudança, segundo ela, "realmente não altera os motivos por que as pessoas acabam preferindo trabalhos sexuais.">

Debate polêmico

A parlamentar comparou o caso sueco com a Alemanha, onde a descriminalização foi adotada em 2022. Regan afirma que esta medida levou à morte de 99 profissionais do sexo e à tentativa de assassinato de outras 60.>

Mas, entre profissionais do sexo que manifestam preocupação com a sua própria segurança, existe também uma campanha criada especificamente para combater suas propostas.>

Mas ela não fala em nome de todos os profissionais do sexo da Escócia, e Regan conta com o apoio de outros indivíduos que se envolveram com trabalho sexual no passado.>