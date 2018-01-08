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Pela primeira vez

A partir de sexta-feira, mulheres poderão assistir a partidas de futebol na Arábia Saudita

Decisão faz parte de um conjunto de reformas empreendidas pelo príncipe herdeiro Mohamed bin Salman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 14:21

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 14:21

Esta é apenas uma das medidas anunciadas nos últimos meses a favor das mulheres, que incluem também a autorização para elas conduzirem veículos a partir de junho, e a reabertura dos cinemas em março Crédito: Reem Baeshen/AFP Photo
Pela primeira vez na Arábia Saudita, as mulheres poderão assistir a partir de sexta-feira na capital Riad, em Jidá e em Dammam às partidas de futebol da liga profissional, anunciaram nesta segunda-feira, 8, as autoridades locais.
Os jogos que poderão contar com o público feminino são Al Ahli contra Al Batin, no dia 12; Al Hilal contra Al Ittihad, no dia seguinte; e Al Ittifaq contra Al Faisali, no dia 18, informou o Ministério saudita de Informação e Cultura.
A decisão faz parte do conjunto de reformas empreendidas pelo jovem príncipe herdeiro Mohamed bin Salman no reino muçulmano ultraconservador.
A autoridade geral do esporte anunciou em outubro que três estádios, até então reservados apenas aos homens, poderiam receber famílias no começo de 2018. É o caso do Estádio Internacional Rei Fahd, em Riad; a Cidade Esportiva Rei Abdalá, em Jidá; e o Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, em Dammam.
Esta é apenas uma das medidas anunciadas nos últimos meses a favor das mulheres, que incluem também a autorização para elas conduzirem veículos a partir de junho, e a reabertura dos cinemas em março. / AFP

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