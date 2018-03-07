Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • A origem da ansiedade pode estar no tamanho da cintura
Diz estudo

A origem da ansiedade pode estar no tamanho da cintura

Análise de dados de mulheres na meia-idade aponta influência da relação altura -cintura no desenvolvimento no transtorno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 14:41

Publicado em 07 de Março de 2018 às 14:41

Cintura Crédito: Divulgação
A ansiedade é um dos transtornos mentais mais comuns, principalmente entre mulheres - as mais afetadas pelo problemas. Apesar de poder ser causada pro diversos fatores, um novo estudo sugere que a quantidade de gordura abdominal de uma mulher pode influenciar as chances dela desenvolver o transtorno. Os resultados da pesquisa foram publicados nesta quarta-feira no jornal científico da Sociedade Americana para Menopausa (NAMS, na sigla em inglês).
O estudo, que analisou dados de mais de 5.580 mulheres de meia-idade (o que significa que tinham uma média de idade de 49.7 anos) latino-americanas, analisou a relação de causa e efeito para determinar se uma maior gordura abdominal (definida pela relação cintura-altura) poderia aumentar as chances de uma mulher desenvolver ansiedade.
Apesar de essa não ser a primeira vez que essa relação é estudada, a pesquisa é a primeira deste tipo a usar relação cintura-altura como fator específico para o transtorno. A relação cintura-altura se mostrou como um indicador que melhor avalia riscos de doenças cardiovasculares.
No artigo sobre a associação entre relação cintura-altura e ansiedade, há a informação de que 58% da população estudada estava em uma fase pós-menopausa e que 61, 3% reportaram ter tido ansiedade.
Os pesquisadores descobriram que aquelas mulheres que tinham maior tamanho da cintura em comparação com a altura (com terços médio e superior de relações cintura-altura) eram significativamente mais propensas a ter ansiedade. E aquelas com terço superior eram mais propensas a manifestarem sinais de ansiedade em comparação com mulheres nos dois terços abaixo.
A pesquisa mostrou também um aumento na frequência da ansiedade em mulheres durante a meia idade, provavelmente como um resultado da queda nos níveis de estrogênio, que tem uma função de neuroprotetor.
"Mudanças hormonais podem estar envolvidas no desenvolvimento da ansiedade e do aumento da circunferência abdominal por conta de sua atuação no cérebro, assim como na distribuição de gordura. Este estudo traz insights valiosos para os prestadores de cuidados de saúde voltados para mulheres de meia-idade porque aponta que a relação cintura-altura pode ser um bom marcador para avaliar ansiedade em pacientes," diz JoAnn Pinkerton, diretor-executivo da NAMS.
O transtorno da ansiedade é uma preocupação porque é associada a problemas cardíacos, abuso de drogas, além de outras questões de saúde que comprometem a qualidade de vida de quem sofre do transtorno.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Oportunidades imobiliárias em meio à 'tempestade global'
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Editais e Avisos - 13/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados