A odisseia do casal russo que virou informante da Ucrânia

Sergei e Tatyana ficarm tão horrorizado com a invasão que decidiram compartilhar informações sobre as forças russas com Kiev.

Publicado em 27 de maio de 2025 às 05:39

Sergei e Tatyana Voronkov são críticos de Vladimir Putin e não concordam com as ações do governo russo Crédito: BBC

Foi pouco depois de Moscou anexar a Crimeia da Ucrânia, em 2014, que Sergei e Tatyana Voronkov decidiram deixar a Rússia.>

O casal, crítico de longa data de Vladimir Putin, condenava as ações da Rússia em conversas com amigos e conhecidos. Em resposta, eles ouviam que, se não concordavam, podiam ir embora. >

Então, os dois — ambos cidadãos russos — decidiram se mudar para a Ucrânia, onde Tatyana nasceu. >

Em 2019, eles acabaram se estabelecendo em Novolyubymivka, uma vila com cerca de 300 pessoas na região sudeste de Zaporizhzhia.>

>

O casal adotou quatro cachorros e começou a criar animais, enquanto Sergei, 55 anos, também trabalhava como agrimensor, sua especialidade durante os tempos em que serviu no exército soviético. >

Sergei e Tatyana em Moscou antes de se mudarem para a Ucrânia Crédito: Arquivo da família

Eles esperavam ter uma vida tranquila. Mas, quando Moscou iniciou uma invasão em larga escala na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a paz do casal foi interrompida pelo barulho de mísseis.>

"Eu ouvi algo assobiando, voando, e saí para ver o que era", lembra Tatyana, 52 anos. >

"Um míssil estava passando bem por cima da nossa casa. Eu entrei na internet para ver o que estava acontecendo e soube que Kiev já tinha sido bombardeada.">

De uma hora para outra, o casal se viu em um território ocupado e decidiu se tornar informante para a Ucrânia. >

O que veio a seguir foi uma prisão, interrogatório, tentativa de fuga pela Europa — e uma carta de agradecimento do exército ucraniano. >

A vida como informantes: 'Não víamos como traição'

Foi quando viu um comboio russo passando em frente a sua casa que Tatyana decidiu agir. >

Ela correu para dentro e mandou uma mensagem para um conhecido em Kiev, que ela acreditava ter contatos nos serviços de segurança da Ucrânia. >

O contato enviou a ela um link para um chat no aplicativo de mensagens Telegram, pelo qual eles seriam contatados por uma pessoa com um identificador único. >

O casal, então, foi orientado a fornecer a localização e detalhes de sistemas russos de guerra eletrônica e dos equipamentos militares que tivessem visto — especialmente sistemas de mísseis e tanques. >

Essas informações ajudariam o exército ucraniano a mirar e destruir as tropas russas na região por meio de drones e artilharia. >

"Nós não víamos isso como traição", disse Tatyana, que, junto com Sergei, insiste que a informação que eles deram não resultou em nenhum ataque contra civis ou estruturas. >

"Ninguém atacou a Rússia. Era uma luta contra o mal.">

Comboio russo militar avançando rumo à região de Donbas, em fevereiro de 2022 Crédito: Anadolu Agency via Getty Images

Durante dois anos, Sergei coletou coordenadas e Tatyana as transmitia pelo celular — apagando todas as mensagens para não deixar rastros — sempre que o acesso à internet permitia.>

Mas tudo chegou ao fim em abril de 2024, quando Sergei foi preso por homens armados enquanto comprava sementes de jardinagem no centro regional de Tokmak.>

Interrogado em um buraco

Sergei conta que foi levado para uma casa abandonada e colocado em um porão frio, dentro de um buraco — com cerca de dois metros de largura e três metros de profundidade —, onde ele dormia agachado.>

No dia seguinte à captura, ele foi questionado se estava passando informações sobre posições do exército russo para os ucranianos. Sergei disse que, durante o interrogatório, uma bolsa era mantida em sua cabeça e ele era ameaçado de violência. >

Inicialmente, Sergei negou seu envolvimento, mas acabou confessando no quarto dia de cativeiro, com medo de que a violência contra ele levasse a acusações contra outras pessoas. >

Enquanto tudo isso acontecia, Tatyana estava desesperada atrás de informações sobre o paradeiro do marido. >

Ela fez buscas na região e ligou para hospitais e necrotérios, enquanto o filho do casal, que ainda morava perto de Moscou, entrou em contato com autoridades locais. >

Sergei e alguns de seus animais em sua casa em Novolyubymivka Crédito: Arquivo da família

Dez dias após a prisão de Sergei, forças de segurança fizeram buscas na casa do casal, onde foram encontrados US$4.400 (cerca de R$ 24 mil, na conversão atual) enterrados no jardim.>

Logo em seguida, Tatyana foi informada de que seu marido estava em um porão sob custódia do serviço de segurança da Rússia, o FSB.>

Depois de 37 dias em cativeiro, Sergei foi forçado a confessar diante de uma câmera que havia ajudado a Ucrânia — por pessoas que se apresentaram como membros do FSB.>

Mas, para surpresa dele, foi solto dois dias depois, embora quase todos os seus documentos, incluindo o passaporte, tenham sido confiscados. >

Até hoje, Sergei e Tatyana não entendem por que ele foi liberado. Contudo, a BBC apurou que isso não é incomum em partes da Ucrânia ocupadas pela Rússia, onde os processos judiciais carecem de transparência e, muitas vezes, nenhuma explicação é dada sobre os motivos da prisão ou da libertação de uma pessoa. >

Fuga com uma boia e passaporte falso

Nas semanas seguintes à libertação de Sergei, o casal acredita que esteve sob vigilância, com carros passando pela rua da casa e estranhos perguntando se estavam vendendo algo. >

Convencidos de que nunca viveriam em paz ali, Sergei e Tatyana começaram a planejar uma forma de ir embora.>

Depois de conversar com ativistas de direitos humanos, o casal decidiu tentar viajar para a Lituânia. Mas, para isso, era preciso voltar à Rússia para que Sergei tirasse um novo passaporte.>

Os vizinhos em Novolyubymivka os ajudaram comprando suas criações e eletrodomésticos. Eles ainda conseguiram encontrar um novo lar para os cachorros, que era uma das maiores preocupações de Sergei. >

Sergei conseguiu chegar à Lituânia usando um passaporte falso, mas foi processado depois por autoridades no país Crédito: Anadolu Agency via Getty Images

O casal fugiu de carro. Com medo de serem parados e interrogados pelas forças russas, eles inventaram uma história: estavam indo à praia para que Tatyana, que é asmática, pudesse tomar um pouco de ar fresco. Eles levaram até um chapéu de palha e uma boia para que a história ficasse mais convincente. >

Mas, no fim das contas, eles não foram parados. >

Inicialmente, o casal teve a entrada na Rússia negada, mas conseguiu entrar depois que Sergei obteve um certificado comprovando que havia solicitado um novo passaporte. >

Após atrasos na emissão do passaporte e uma tentativa frustrada de deixar a Rússia, Sergei comprou um passaporte falso pelo Telegram. >

O casal então viajou até Belarus de ônibus e cruzou a fronteira usando o documento falsificado de Sergei, De lá, eles foram até a Lituânia — país membro da União Europeia e um aliado próximo da Ucrânia —, embora Sergei tenha sido detido por portar documentos falsos. >

Algum tempo depois, ele foi considerado culpado pelo tribunal lituano por usar um passaporte falso. >

'Não vejo nada de humano lá'

O casal vive hoje em um abrigo para solicitantes de asilo e espera se estabelecer na Lituânia. >

O exército ucraniano enviou a eles uma carta de agradecimento, a pedido de seu antigo contato em Kiev, para apoiar o pedido de asilo. A BBC teve acesso a uma cópia da carta. >

A BBC também teve acesso a documentos de órgãos oficiais tanto da Rússia quanto da Ucrânia que confirmam o que aconteceu com o casal. Optamos por não publicá-los para proteger a identidade dos envolvidos. >

As ações de Sergei e Tatyana causaram rupturas profundas na família. >

O filho deles, que permanece na Rússia, parou de falar com os pais depois que soube o que eles haviam feito. Já a mãe de Sergei, que tem 87 anos, ainda mora na Rússia e apoia a guerra e o presidente Putin. >

Apesar de tudo isso, o casal está convicto de que nunca voltará para a Rússia. >

"Só se começarem a mostrar alguma humanidade", diz Sergei. >

"Por enquanto, eu não vejo nada de humano lá.">

