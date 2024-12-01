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A morte de empresária em barco com destino a ilha francesa: 'Corpo jogado no oceano'

Contrabandistas de imigrantes foram contratados para levar a jovem, proprietária de um salão de beleza, para a ilha francesa de Mayotte.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

01 dez 2024 às 11:43

Publicado em 01 de Dezembro de 2024 às 11:43

Imagem BBC Brasil
Crédito: Hussein family
A família da empresária Fathi Hussein, de 26 anos, está em luto na capital da Somália, Mogadíscio, após a jovem ter morrido no mar.
O caso ocorreu após contrabandistas de imigrantes terem sido contratados para levar a jovem, proprietária de um salão de beleza, para a ilha francesa de Mayotte.
“Os sobreviventes nos disseram que ela morreu de fome”, disse à BBC, por telefone, Samira, meia-irmã de Fathi Hussein.
A família soube por eles que Fathi morreu em um de dois pequenos barcos, à deriva no Oceano Índico durante cerca de 14 dias, depois de ter sido abandonado pelos contrabandistas.
"As pessoas comiam peixe cru e bebiam água do mar, o que ela recusava. Eles [os sobreviventes] disseram que ela começou a ter alucinações antes de morrer. E depois disso jogaram o corpo dela ao oceano", disse Samira à BBC.
A família de Fathi soube da morte dela através de colegas somalis que foram resgatados por pescadores na costa de Madagáscar há cerca de uma semana.
A Organização Internacional de Migração (IMO) disse que mais de 70 pessoas estavam nos dois barcos quando eles viraram. Foram contabilizadas 24 mortes, enquanto 48 sobreviveram.
Acredita-se que centenas de migrantes morrem todos os anos tentando chegar à pequena ilha francesa, localizada a cerca de 300 km a noroeste de Madagáscar.
No primeiro dia de novembro, Fathi voou de Mogadíscio para a cidade costeira queniana de Mombaça, e alguns dias depois partiu de barco para Maiote – uma viagem perigosa de mais de 1.100 km através do Oceano Índico.
Samira diz que a família está perplexa com a decisão de Fathi, pois ela tinha um negócio de sucesso em Mogadíscio e vivia no bairro de classe média de Yaqshid.
Fathi escondeu o seu plano da família, partilhando o seu segredo apenas com a irmã mais nova. Ela havia confidenciado que pagou aos contrabandistas o dinheiro que recebia com o seu salão de beleza, segundo Samira.
"Ela odiava o oceano. Não sei por que e como ela tomou essa decisão. Gostaria de poder dar um abraço nela."
A Somália é frequentemente mencionada no topo da lista dos piores países do mundo para ser mulher.
Os sobreviventes contaram à família de Fathi que ela e todos os outros passageiros estavam num grande barco quando partiram de Mombaça.
Durante a viagem, no entanto, os contrabandistas disseram que o barco teve problemas mecânicos e teria de voltar.
Assim, antes de regressarem ao Quênia, os contrabandistas colocaram todos os migrantes em dois pequenos barcos, garantindo-lhes: “Chegarão a Mayotte em três horas”.
Mas, diz Samira, “transformou-se em 14 dias” e a situação levou à morte da irmã e de outras pessoas.
Alguns dos sobreviventes suspeitam que os contrabandistas os deixaram deliberadamente soltos no mar, uma vez que já tinham sido pagos e que, na realidade, não tinham intenção de levá-los para Maiote, diz Samira.
Funcionário regional da IMO, Frantz Celestin disse à BBC que é cada vez mais comum que os migrantes arrisquem as suas vidas tentando chegar à ilha francesa.
"Recentemente, 25 pessoas morreram durante a mesma viagem, geralmente em trânsito através das Comores e de Madagáscar. De modo geral, este ano foi o mais mortal para os migrantes", diz ele.
Imagem BBC Brasil
Muitos migrantes esperam que chegar a Maiote possa ajudá-los a chegar à Europa Crédito: Getty Images

Caminho para a Europa

A BBC conversou com cinco migrantes somalis que tentaram chegar a Mayotte.
Eles disseram que existem duas rotas principais da Somália para a ilha.
Alguns viajam de barco a partir de Mombaça através das ilhas Comores, que estão muito mais próximas de Mayotte, enquanto aqueles com mais dinheiro voam para a Etiópia e depois para Madagáscar, porque os titulares de passaportes somalis qualificam-se para um visto na chegada.
De lá, eles pegam um pequeno barco para Mayotte, na esperança de que isso abra a porta para a obtenção de um passaporte francês e o consequente acesso à Europa.
Um dos poucos que sobreviveram a esta rota perigosa é Khadar Mohamed.
Ele chegou a Mayotte há 11 meses, mas lembra-se claramente da terrível provação que passou para chegar à ilha vindo de Madagascar.
"Quando cheguei a Madagáscar, fui levado para a casa do proprietário do barco. Ficamos lá durante 14 dias", diz ele.
O grupo de pessoas que esperavam cresceu para 70. Eles foram então colocados em um barco e levados por um rio até o mar aberto.
Khadar diz que deixou a Somália por causa da ameaça representada pela Al-Shabab, uma afiliada da Al-Qaeda que luta para derrubar o governo.
“Deixei meu país para minha segurança. Eu era proprietário de uma empresa e não podia fazer o meu trabalho por causa da Al-Shabab”, diz ele.
As famílias de algumas das vítimas dizem que os contrabandistas recebem cerca de US$ 6 mil (R$ 35 mil) para viajar de Mombaça para Mayotte, com metade do pagamento adiantado.
A BBC viu contas no TikTok anunciando viagens semelhantes para Mayotte e para outras partes da Europa.
Os anúncios afirmam que os operadores podem levar as pessoas para a ilha utilizando grandes barcos turísticos, mas as famílias das vítimas dizem que os contrabandistas utilizam barcos de pesca muito menores, chamados "kwassa".
O governo francês não comentou a recente tragédia.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Somália, Ahmed Moalim Fiqi, afirma que o seu governo está concentrando esforços para contactar os sobreviventes e levá-los de volta para casa.
A família de Fathi afirma ter denunciado às autoridades um contrabandista com quem suspeita que a sua filha teve contato em Mogadíscio e ele foi preso, mas depois ele foi libertado sob fiança.
Samira diz que a dor de não saber como a irmã se sentiu nos momentos finais ficará com ela para sempre.
“Gostaria que ela pudesse falar comigo e me contar sobre sua decisão. Ela poderia ter se despedido de mim... agora, não sei como processar sua morte”, diz.
Reportagem adicional de Marina Daras.

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