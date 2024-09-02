A greve geral em Israel que pressiona Netanyahu por acordo com Hamas

Protestos foram motivados pelas críticas à forma como governo conduz negociações para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde 7 de outubro Crédito: Reuters

Uma greve geral organizada pela principal central sindical de Israel acontece nesta segunda-feira (2/9) em todo o país após um final de semana de protestos motivados por críticas ao governo de Benjamin Netanyahu e sua condução das negociações para a libertação dos reféns mantidos pelo Hamas desde 7 de outubro.

Empresas, escolas e transportes foram afetados. Alguns voos no Aeroporto Ben Gurion, o principal de Israel, foram cancelados, e manifestantes bloquearam várias estradas do país.

A greve foi convocada pela central sindical Histadrut O governo disse estar tomando medidas legais para bloquear a paralisação, que acusa de ter motivações políticas.

Alguns voos no Aeroporto Ben Gurion, o principal de Israel, foram cancelados, e manifestantes bloquearam várias estradas do país Crédito: EPA-EFE/REX/Shutterstock

As Forças de Defesa de Israel (IDF, por sua sigla em inglês) identificaram os corpos encontrados como sendo de Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Hersh Goldberg-Polin, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e o sargento-mor Ori Danino.

Eles faziam parte das 251 pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas durante o ataque de 7 de outubro do ano passado.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, disse que o país "responderá com força total" após a recuperação dos corpos. Em uma publicação no X, Katz culpa o Hamas por suas mortes, dizendo que eles foram "brutalmente executados... para instilar medo e tentar fraturar a sociedade israelense"

Os protestos de domingo foram em grande parte pacíficos — mas multidões romperam as linhas policiais, bloqueando uma grande rodovia em Tel Aviv.

Os manifestantes — muitos carregando bandeiras israelenses — marcharam por Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades, acusando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu governo de não fazerem o suficiente para chegar a um acordo para garantir a libertação dos reféns restantes e bloquear um cessar-fogo com o Hamas.

No X, a organização que representa as famílias dos reféns e desaparecidos publicou uma lista de mais de 10 locais ao redor do país onde protestos ocorreriam nesta segunda. A maioria deles são estradas principais e cruzamentos ao redor de Tel Aviv e do norte do país.

Protestos de domingo foram em grande parte pacíficos, mas momentos de maior tensão foram registrados em Tel Aviv após manifestantes colocarem fogo em barricadas Crédito: Reuters

Netanyahu rejeita a ideia de que seu governo não esteja fazendo o bastante para resgatar os reféns. Ele diz que é o Hamas que está bloqueando um acordo e insiste que seus membros serão perseguidos e responsabilizados.

Peter Lerner, chefe da divisão internacional da Histadrut, disse em entrevista ao programa Newsday da BBC que uma greve geral era "necessária".

"A necessidade de unidade, e não de divisão, em nossa sociedade e as exigências para restaurar a segurança do povo de Israel e das pessoas deslocadas internamente aqui em Israel exigiam uma greve geral", disse.

O ataque do Hamas de 7 de outubro do ano passado foi o mais mortal da história de Israel. Cerca de 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 foram feitas reféns, das quais 97 continuam desaparecidas.