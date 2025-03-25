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A estranha espiral no céu que pode ter sido causada por satélites de Musk

Acredita-se que o formato de uma espiral vista no céu seja resultado de sobras de combustível liberadas no espaço quando o foguete Falcon 9 retornou à Terra.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 mar 2025 às 08:45

Publicado em 25 de Março de 2025 às 08:45

Imagem BBC Brasil
O redemoinho brilhante foi fotografado na Inglaterra e no País de Gales, e também foi visto em partes da Europa Crédito: Rhiannon Hancock
Meteorologistas dizem que uma grande espiral brilhante visível no céu noturno na segunda-feira (24/3) tenha sido causada pelo lançamento de um foguete da SpaceX nos EUA.
A agência britânica de meteorologia, Met Office, disse que o formato provavelmente foi produzido por uma coluna de combustível congelada do escapamento do foguete, que refletiu a luz do sol e pareceu girar na atmosfera.
A forma semelhante a uma nuvem ficou visível por vários minutos sobre o Reino Unido e outros lugares da Europa antes de desaparecer.
O foguete Falcon 9 da empresa espacial de Elon Musk decolou por volta das 13h50, horário local, na Flórida (14h50 no horário de Brasília), em uma missão secreta do governo dos EUA.
O Falcon 9 é um foguete reutilizável. Após o lançamento, a primeira parte do foguete leva a carga útil (como um satélite) para o espaço.
Enquanto esta parte do foguete gira de volta em direção à Terra, uma segunda parte do foguete continua levando o satélite para a órbita correta.
Uma vez liberada, a segunda parte ejeta qualquer combustível restante, que congela instantaneamente devido à altitude e forma um padrão de espiral devido ao movimento do foguete conforme ele cai de volta à Terra.
A luz é então refletida no combustível congelado, tornando-o visível na Terra.
Diversas pessoas no Reino Unido disseram à BBC que viram a espiral no céu.
O astrônomo Allan Trow disse que avistou o fenômeno no País de Gales à noite, por volta das 20h. Ele disse que já tinha visto algo parecido cerca de quatro anos atrás.
"Mas eles são bem raros", ele disse à BBC, e concordou que o foguete era a provável origem.
Sonia, que mora em Stockport, estava observando o céu com seu telescópio quando viu "uma galáxia giratória se movendo pelo céu".
Pessoas que vivem a quase 321 km de distância também avistaram o brilho incomum.
Steven Hall estava tirando suas lixeiras de casa na zona rural de Suffolk quando viu o que parecia ser "uma enorme roda-gigante que parecia ter sua própria atmosfera ao seu redor".
"Passou pela minha cabeça: isso é um objeto voador não identificado?"
A SpaceX disse em uma postagem na rede social X que o lançamento foi realizado em nome da missão da agência National Reconnaissance Office do governo dos EUA. O Kennedy Space Center também disse no X que o lançamento era uma missão sigilosa.

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