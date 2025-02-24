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A confusão gerada por e-mail de Elon Musk a todos funcionários públicos dos EUA

Alguns departamentos incentivaram os funcionários a responder, enquanto outros solicitaram que os funcionários aguardem novas orientações.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 fev 2025 às 06:44

Publicado em 24 de Fevereiro de 2025 às 06:44

Imagem BBC Brasil
Crédito: Getty Images
Os principais departamentos do governo federal nos Estados Unidos orientaram seus funcionários a não responderem a um e-mail enviado no sábado por Elon Musk, no qual são questionados o que realizaram no trabalho na semana passada.
O e-mail é parte de uma iniciativa de cortar gastos e reduzir o número de funcionários do governo federal. A força-tarefa está sendo liderada pelo bilionário Elon Musk à frente do recém criado Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês).
Musk disse no X que caso os funcionários não respondam ao e-mail até segunda-feira à meia-noite, isso será interpretado como um pedido de demissão. O presidente dos EUA, Donald Trump, ainda não comentou o e-mail.
A reação ao e-mail de Musk foi mista. Alguns departamentos — como o FBI, o departamento de Estado e o Pentágono — estão entre as agências que instruíram seus funcionários a não responderem à mensagem. Alguns departamentos do governo aconselharam os funcionários a cumprirem a ordem. E houve outros que recomendaram esperar por mais orientações antes de responder.
As orientações conflitantes causaram confusão para centenas de milhares de funcionários do governo.
Imagem BBC Brasil
Trump disse, antes do e-mail de Musk, que gostaria de ver o bilionário "mais agressivo" no trabalho Crédito: Reuters
No sábado, Musk havia dito no X que em breve os funcionários do governo federal receberiam um e-mail solicitando informações sobre o que cada um fez na semana passada no trabalho. Em seguida, milhões de funcionários públicos receberam a mensagem.
Em uma cópia do e-mail obtida pela BBC, os funcionários são solicitados a responder explicando suas realizações da semana passada em cinco tópicos — sem divulgar informações confidenciais.
A agência de recursos humanos do governo federal — Office of Personnel Management (OPM, na sigla em inglês) — confirmou que o e-mail é autêntico.
A mensagem não menciona que a pessoa possa ser demitida caso não responda, apesar da afirmação de Musk no X de que "a ausência de resposta será considerada um pedido de demissão".
O recém-confirmado diretor do FBI, Kash Patel, enviou e-mail à sua equipe no sábado dizendo que eles não deveriam responder à mensagem.
"O pessoal do FBI pode ter recebido um e-mail do OPM solicitando informações", escreveu Patel em uma mensagem obtida pela rede americana CBS News.
"O FBI, por meio do gabinete do diretor, é responsável por todos os nossos processos de revisão e conduzirá as revisões de acordo com os procedimentos do FBI."
O departamento de Estado enviou uma mensagem semelhante, dizendo que a liderança responderia em nome da agência.
"Nenhum funcionário é obrigado a relatar suas atividades fora da cadeia de comando do Departamento", afirma um e-mail de Tibor Nagy, subsecretário interino de gestão.
O Pentágono disse à sua equipe: "Quando e se necessário, o Departamento coordenará as respostas ao e-mail que você recebeu do OPM."
O Departamento de Segurança Interna e a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências deram a seus funcionários instruções semelhantes.
Em um sinal de que o e-mail do OPM pode ter pego muitos de surpresa, uma figura sênior do Departamento de Justiça escreveu à equipe na noite de sábado para dizer: "Relatos da mídia indicam que o e-mail foi distribuído a funcionários em todo o governo federal."
A mensagem acrescentou que "neste momento, não temos motivos para acreditar que esta mensagem seja spam ou maliciosa".
Mais tarde, na noite de sábado, um outro e-mail foi enviado esclarecendo que a mensagem do OPM era "legítima" e que "os funcionários devem estar preparados para seguir as instruções conforme solicitado".
A mensagem do departamento de Justiça veio com um aviso à equipe: "Não inclua nenhuma informação sensível ou confidencial em sua resposta. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo de sua resposta, entre em contato com seu supervisor.
"Se recebermos orientação ou informações adicionais, atualizarei todos os funcionários, conforme necessário."
Agências como o Departamento de Transporte, o Serviço Secreto e a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura também incentivaram sua equipe a obedecer à ordem de Musk, segundo relatos.
Outros departamentos, incluindo a Agência de Segurança Nacional, o Serviço de Receita Interna (a receita federal americana) e a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, solicitaram que os funcionários aguardassem mais orientações.

'Cruel e desrespeitoso'

O OPM não respondeu imediatamente à pergunta da BBC sobre se alguns funcionários poderiam estar isentos de ter que responder ao e-mail.
A Federação Americana de Funcionários do Governo, o maior sindicato que representa funcionários federais, criticou a mensagem como "cruel e desrespeitosa" e ameaçou processar o governo.
Não está claro como o e-mail afetaria os cerca de três milhões de funcionários federais que podem não ter tido acesso aos seus e-mails neste fim de semana.
Outros funcionários do governo, como os do Gabinete de Proteção Financeira do Consumidor, foram colocados em licença no último mês.
A mensagem veio horas depois de Trump elogiar o trabalho de Musk nas redes sociais, acrescentando: "Gostaria de vê-lo ficar mais agressivo".
Na Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados), o integrante democrata do Comitê de Supervisão e Reforma Governamental criticou o e-mail de Musk em uma carta ao OPM.
Gerry Connolly, da Virgínia, escreveu que a agência deveria "esclarecer imediatamente que a não resposta dos funcionários federais a este e-mail mal elaborada no fim de semana não constitui renúncia".
"Esta ameaça é ilegal, imprudente e mais um exemplo do caos cruel e arbitrário que Musk está infligindo ao governo do povo e seus dedicados servidores públicos."
A maioria dos membros republicanos do Congresso tem defendido Musk e seus esforços.
O congressista Mike Lawler, de Nova York, disse à ABC no domingo que os esforços de Musk eram uma "auditoria forense abrangente de todos os departamentos e agências do governo federal".
Mas o senador John Curtis, um republicano que representa Utah, criticou os métodos de Musk, apesar de ressaltar que apoia o objetivo final do Doge.
"Se eu pudesse dizer uma coisa a Elon Musk, seria: por favor, coloque uma dose de compaixão nisso. Essas são pessoas reais. Essas são vidas reais. Essas são hipotecas [que precisam ser pagas]", Curtis disse à CBS News.

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