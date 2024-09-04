A chocante detenção de crianças após ataque a faca que matou idoso em parque na Inglaterra

A polícia está interrogando um garoto de 14 anos que foi preso por suspeita de assassinato após a morte de um homem de 80 anos, atacado em um parque no condado de Leicestershire, na Inglaterra.
Bhim Kohli estava passeando com o cachorro no Franklin Park, em Braunstone Town, na noite de domingo (1/9), quando foi atacado. Ele morreu no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos, no hospital.
O menino de 14 anos continua sob custódia policial — e está sendo interrogado por suspeita de assassinato. Quatro outras crianças que também haviam sido detidas inicialmente foram liberadas sem qualquer ação adicional.
A polícia informou que a autópsia confirmou que Kohli morreu em consequência de um ferimento no pescoço.
Os investigadores dizem que estão dando andamento às averiguações para estabelecer as circunstâncias do incidente.
E estão fazendo um apelo para que qualquer pessoa que tenha estado na região do parque, entre 18h e 18h45 de domingo, se apresente.
"Nossa investigação sobre o ataque a Kohli continua em andamento", afirmou a detetive Emma Matts.
"Continuamos mantendo a mente aberta em relação às circunstâncias que cercam o incidente, enquanto trabalhamos para estabelecer o que aconteceu no parque na noite de domingo. Vou continuar pedindo a qualquer pessoa que possa ajudar nossa investigação, para se apresentar."
Inicialmente, a polícia afirmou que a vítima estava perto de uma das entradas do parque, por volta das 18h30 (horário local), quando foi atacada por um grupo de jovens, que deixaram o local antes da chegada dos serviços de emergência.
Os policiais acrescentaram que estavam particularmente interessados em falar com qualquer pessoa que tenha visto a vítima antes do ataque ou um grupo de jovens deixando a área.
Segundo Matts, as circunstâncias que rondam a morte de Kohli são "extremamente trágicas e perturbadoras" — não apenas para sua família e amigos, mas também para a comunidade de uma maneira geral.
"Continuamos a oferecer apoio à família por meio de agentes de assistência social, e equipes de policiamento local estão na área para fornecer segurança e discutir qualquer problema ou preocupação."
"A família está ciente do interesse público significativo na morte de seu ente querido, e gostaria de agradecer às pessoas por suas palavras gentis e solidariedade", acrescentou.
"Neste momento extremamente difícil, a família está pedindo privacidade."
Comunidade em choque
A população local falou demonstrou incredulidade e tristeza diante do que aconteceu no parque, que fica ao lado de uma escola primária.
Na terça-feira (3/9), o local estava repleto de veículos policiais, equipes de filmagem e jornalistas.
Algumas pessoas deixaram flores em homenagem a Kohli.
Um vizinho da vítima, Deep Singh Kaila, de 70 anos, descreveu o incidente como "chocante".
"Ele era um cara muito legal. Estava sempre lá, trabalhando na horta comunitária. Todo mundo o conhece."
Nick Brown, líder do Conselho Municipal de Braunstone, acrescentou:
"Todo mundo está chocado com este acontecimento. A comunidade ficou atônita."
"Estamos tentando nos unir para ouvir o que as pessoas têm a dizer e apoiar a família e os amigos."
"É uma comunidade muito unida."
Moradores dos arredores também ficaram chocados ao ouvir a notícia.
"É trágico. Não conseguimos nem compreender como aconteceu", afirmou Julie March, de 38 anos.
"E foi bem na nossa porta."
Emma Ghent, de 34, completou:
"Pelo que ouvimos, ele morava tão perto da gente, então foi literalmente na nossa porta."
"Ele passeava com o cachorro todos os dias no parque, e nós temos um cachorro; meu marido passeia com o cachorro no parque."
"Poderia ter sido ele; ele poderia estar lá na mesma hora."
"É simplesmente horrível."
Reportagem adicional de Dan Martin, Greig Watson e Ben Workman.