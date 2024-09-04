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BBC Brasil

A chocante detenção de crianças após ataque a faca que matou idoso em parque na Inglaterra

Menino de 14 anos continua sob custódia policial — e está sendo interrogado por suspeita de assassinato. Quatro outras crianças que também haviam sido detidas inicialmente foram liberadas
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

04 set 2024 às 11:02

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 11:02

Imagem BBC Brasil
Bhim Kohli morreu no hospital após ser atacado enquanto passeava com o cachorro no parque Crédito: Facebook
A polícia está interrogando um garoto de 14 anos que foi preso por suspeita de assassinato após a morte de um homem de 80 anos, atacado em um parque no condado de Leicestershire, na Inglaterra.
Bhim Kohli estava passeando com o cachorro no Franklin Park, em Braunstone Town, na noite de domingo (1/9), quando foi atacado. Ele morreu no dia seguinte, em decorrência dos ferimentos, no hospital.
O menino de 14 anos continua sob custódia policial — e está sendo interrogado por suspeita de assassinato. Quatro outras crianças que também haviam sido detidas inicialmente foram liberadas sem qualquer ação adicional.
A polícia informou que a autópsia confirmou que Kohli morreu em consequência de um ferimento no pescoço.
Imagem BBC Brasil
Kohli foi levado para o hospital após o ataque no parque, mas morreu no dia seguinte Crédito: BBC
Os investigadores dizem que estão dando andamento às averiguações para estabelecer as circunstâncias do incidente.
E estão fazendo um apelo para que qualquer pessoa que tenha estado na região do parque, entre 18h e 18h45 de domingo, se apresente.
"Nossa investigação sobre o ataque a Kohli continua em andamento", afirmou a detetive Emma Matts.
"Continuamos mantendo a mente aberta em relação às circunstâncias que cercam o incidente, enquanto trabalhamos para estabelecer o que aconteceu no parque na noite de domingo. Vou continuar pedindo a qualquer pessoa que possa ajudar nossa investigação, para se apresentar."
Inicialmente, a polícia afirmou que a vítima estava perto de uma das entradas do parque, por volta das 18h30 (horário local), quando foi atacada por um grupo de jovens, que deixaram o local antes da chegada dos serviços de emergência.
Os policiais acrescentaram que estavam particularmente interessados ​​em falar com qualquer pessoa que tenha visto a vítima antes do ataque ou um grupo de jovens deixando a área.
Segundo Matts, as circunstâncias que rondam a morte de Kohli são "extremamente trágicas e perturbadoras" — não apenas para sua família e amigos, mas também para a comunidade de uma maneira geral.
"Continuamos a oferecer apoio à família por meio de agentes de assistência social, e equipes de policiamento local estão na área para fornecer segurança e discutir qualquer problema ou preocupação."
"A família está ciente do interesse público significativo na morte de seu ente querido, e gostaria de agradecer às pessoas por suas palavras gentis e solidariedade", acrescentou.
"Neste momento extremamente difícil, a família está pedindo privacidade."

Comunidade em choque

Imagem BBC Brasil
Homenagens foram deixadas em horta comunitária usada por Kohli Crédito: BBC
A população local falou demonstrou incredulidade e tristeza diante do que aconteceu no parque, que fica ao lado de uma escola primária.
Na terça-feira (3/9), o local estava repleto de veículos policiais, equipes de filmagem e jornalistas.
Algumas pessoas deixaram flores em homenagem a Kohli.
Um vizinho da vítima, Deep Singh Kaila, de 70 anos, descreveu o incidente como "chocante".
"Ele era um cara muito legal. Estava sempre lá, trabalhando na horta comunitária. Todo mundo o conhece."
Nick Brown, líder do Conselho Municipal de Braunstone, acrescentou:
"Todo mundo está chocado com este acontecimento. A comunidade ficou atônita."
"Estamos tentando nos unir para ouvir o que as pessoas têm a dizer e apoiar a família e os amigos."
"É uma comunidade muito unida."
Imagem BBC Brasil
A investigação de homicídio foi aberta após a morte de Kohli na noite de segunda-feira Crédito: BBC
Moradores dos arredores também ficaram chocados ao ouvir a notícia.
"É trágico. Não conseguimos nem compreender como aconteceu", afirmou Julie March, de 38 anos.
"E foi bem na nossa porta."
Emma Ghent, de 34, completou:
"Pelo que ouvimos, ele morava tão perto da gente, então foi literalmente na nossa porta."
"Ele passeava com o cachorro todos os dias no parque, e nós temos um cachorro; meu marido passeia com o cachorro no parque."
"Poderia ter sido ele; ele poderia estar lá na mesma hora."
"É simplesmente horrível."
Reportagem adicional de Dan Martin, Greig Watson e Ben Workman.

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