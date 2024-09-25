Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • A 'cápsula de suicídio' que causou controvérsia na Suíça após morte de mulher
BBC Brasil

A 'cápsula de suicídio' que causou controvérsia na Suíça após morte de mulher

Polícia prendeu várias pessoas após dispositivo controverso ser usado pela primeira vez
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

25 set 2024 às 05:30

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 05:30

Imagem BBC Brasil
O modelo mais recente do dispositivo, conhecido como Sarco, foi exibido em Zurique em julho Crédito: Getty Images
A polícia suíça prendeu várias pessoas após relatos de que alguém utilizou uma cápsula de suicídio, conhecida como Sarco, para tirar a própria vida, no que parece ser o primeiro caso desse tipo.
Autoridades da região de Schaffhausen informaram que "várias pessoas" foram detidas sob suspeita de incitar e auxiliar o suicídio, após uma pessoa ter morrido ao usar a cápsula na segunda-feira (23/9).
Embora o suicídio assistido seja legal em determinadas circunstâncias na Suíça, o uso da cápsula Sarco tem gerado controvérsia.
A polícia confiscou o dispositivo e o corpo da vítima no local.
A empresa responsável pela cápsula afirma que ela pode ser operada exclusivamente pela pessoa que deseja acabar com a própria vida, sem a necessidade de supervisão médica.
De acordo com a polícia, o dispositivo foi utilizado em uma cabana na floresta, localizada na área de Merishausen, uma região pouco povoada na fronteira com a Alemanha.
O alerta sobre o suicídio foi dado por um escritório de advocacia, mas o número de pessoas presas, suas identidades e a identidade do falecido não foram divulgados.
Defensores do dispositivo argumentam que ele oferece uma alternativa que não depende de medicamentos ou médicos e expande o acesso à eutanásia, pois a cápsula portátil pode ser impressa em 3D e montada em casa.
No entanto, mesmo na Suíça, onde há leis mais permissivas em relação ao suicídio assistido, o uso da cápsula enfrenta oposição. Em 2023, aproximadamente 1.250 pessoas optaram pelo suicídio assistido no país, segundo a mídia estatal suíça.
Críticos expressam preocupação de que o design moderno da cápsula glamurize o suicídio, além de questionarem a ausência de supervisão médica no processo.
O suicídio assistido é ilegal no Reino Unido e em grande parte da Europa, embora muitas pessoas tenham viajado para a Suíça ao longo dos anos para encerrar suas vidas.
No Brasil, a eutanásia também é proibida e pode ser enquadrada como crime. A pena para quem pratica eutanásia varia de seis a 20 anos de prisão, enquanto auxiliar no suicídio assistido pode resultar em uma pena de seis meses a dois anos de prisão.

Debate legal

Na Suíça, o método mais utilizado para o suicídio assistido envolve a ingestão de líquidos que provocam a morte.
A cápsula Sarco, por outro lado, funciona ao ser preenchida com nitrogênio, o que reduz rapidamente os níveis de oxigênio. Isso faz com que a pessoa dentro perca a consciência e morra em cerca de 10 minutos.
A cápsula é ativada por dentro e possui um botão de emergência para saída.
Daniel Huerlimann, especialista em direito e professor na Universidade St. Gallen, na Suíça, foi consultado pela Sarco para estudar se o uso da cápsula de suicídio seria contrário a alguma das leis suíças.
Ele afirmou à BBC que seu levantamento mostrou que a cápsula "não constitui um dispositivo médico", então, seu uso não estaria protegido pela legislação de eutanásia.
O professor também acredita que a aplicação do dispositivo não se enquadra nas exigências legais para uso de nitrogênio ou armas com segurança.
"Isso significa que a cápsula não está protegida pela legislação da Suíça", afirmou.
Mas o dr. Kerstin Noelle Vkinger, advogado e professor na Universidade de Zurique, disse o contrário ao jornal Neue Zurcher Zeitung.
"Dispositivos médicos são regulados porque devem ser mais seguros que outros produtos. Só porque um produto é danoso à saúde não significa que também seja afetado por essas exigências adicionais de segurança."
Se você está passando por depressão ou tendo pensamentos suicidas, ligue para o Centro de Valorização da Vida (CVV) pelo número 188. As ligações são gratuitas em todo o Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados