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A busca desesperada por criança que desapareceu em águas com crocodilos

Menino de 12 anos foi visto pela última vez ao anoitecer de terça-feira (2/7), nadando perto da remota comunidade de Nganmarriyanga, no Território do Norte, na Austrália
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

03 jul 2024 às 05:43

Publicado em 03 de Julho de 2024 às 05:43

Imagem BBC Brasil
O Território do Norte australiano abriga mais crocodilos-de-água-salgada do que qualquer outro lugar do mundo Crédito: Getty Images
Uma busca desesperada por uma criança que acredita-se ter sido levada por um crocodilo está em andamento no norte da Austrália.
O menino de 12 anos foi visto pela última vez ao anoitecer de terça-feira (2/7), nadando perto da remota comunidade de Nganmarriyanga, a cerca de 7 horas de carro a sudoeste de Darwin, no Território do Norte.
De acordo com a polícia, uma equipe especializada de busca e resgate foi enviada para o local depois que "informações iniciais indicavam que a criança havia sido atacada por um crocodilo".
O Território do Norte abriga cerca de 100 mil crocodilos-de-água-salgada, mais do que qualquer outro lugar do mundo, mas ataques são incomuns.
Membros da comunidade de Nganmarriyanga — conhecida anteriormente como Palumpa, onde vivem apenas 364 pessoas — e a polícia local começaram a procurar a criança logo depois que ela desapareceu em Mango Creek, por volta de 17h30 do horário local (4h, no horário de Brasília).
A equipe especializada de busca e resgate está procurando em terra e na água.
Uma busca aérea também poder ser lançada, segundo a imprensa local.
O secretário da Polícia do Território do Norte, Brent Potter, anunciou na tarde desta quarta-feira (3/7) que a operação havia entrado na "fase de recuperação".
"É um incidente trágico para qualquer pai, mãe ou membro da família perder uma criança pequena, e especialmente em circunstâncias como esta, levado por um crocodilo", declarou ele a jornalistas.
Os crocodilos envolvidos em ataques a humanos na Austrália são geralmente capturados e mortos. Potter disse que os responsáveis ​​pela vida selvagem foram autorizados a "remover" o crocodilo da área assim que for localizado — e reiterou a mensagem de segurança do governo.
"Vivemos em um lugar em que os crocodilos ocupam nossas águas... é apenas um lembrete para ficarmos fora da água o máximo possível."
Encontrados em todo o extremo norte da Austrália — de Broome, na Austrália Ocidental, a Gladstone, em Queensland — os crocodilos-de-água-salgada foram caçados até serem quase extintos, mas os números da espécie se recuperaram desde que a prática foi proibida na década de 1970.
Foram registrados pelo menos dois outros ataques de crocodilos no Território do Norte no ano passado — um menino de nove anos foi ferido em janeiro enquanto nadava no Parque Nacional de Kakadu, e um fazendeiro escapou das mandíbulas do animal mordendo-o de volta em outubro —, mas não há nenhum ataque fatal desde 2018.
O Estado australiano de Queensland, no entanto, registrou uma série de ataques mortais nos últimos anos, incluindo um jovem de 16 anos que foi morto no Estreito de Torres em abril.

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